PlayStation 6 推出日及性能曝光｜Nintendo Switch 2 發表沒多久，市場又有PlayStation 6 的新情報爆料！有消息人士指Sony 下一代遊戲主機 PS6 已設計完成並已議定發售日程，更爆料說使用AMD最新RDNA 4 SoC架構，並選用超猛的GPU！



神準爆料人信得過

非常有料的爆料人「Kepler_L2」於X發文透露，PS6 已設計完成、開始進入製造前的模擬驗證階段，預計2025年底就能準備「A0 tapeout」（首次製造）。看他的X戶口，似乎有GPU/顥示卡晶片方面有很多情報源，以前也神準爆出PS5 情報，可信度高。

PS6 網上想像圖

採用AMD RDNA 4架構

另外，有指 PS6 已將系統芯片（SoC）交由 AMD 設計，將使用最新RDNA 4架構、搭配GDDR7記憶體，而內部代號gfx13的GPU圖像核心，雖未有具體規格流出，但性能就一定比AMD最新RDNA 4 GPU（代號gfx12xx）更猛。

PS6將使用採用AMD RDNA 4架構

索尼高層爆PS5壽命7年．PS6預計2027年上市

根據SIE過去幾代主機的開發流程，A0 tapeout 後大概兩年才會正式上市；加上索尼互動娛樂（SIE）首席執行長西野英明接受《Fami通》訪問時，曾透露PS5的生命周期將與PS4相約，換言之頂多7年，那就可推算到 PS6 應該會在2 2027年左右上市。