PlayStation主機30週年回顧　稱霸市場熱潮不減　關鍵秘密在這裏

Sony的家用遊戲主機「PlayStation」於2024年12月3日歡慶首款主機問世30週年。讓我們快速回顧第一代到最新款 PS5 的演進歷程。



進化至第五代，依然風靡全球

2000 年前後正值青春期的人，大多都曾沉浸於 PlayStation（PS）的遊戲世界。從誕生至今已過30年，如今進化到第五代，主機保有簡約單色設計，以及十字按鍵上的「△○×□」標誌，並持續隨著時代進步而革新。

PlayStation如今已推出到最新款 PS5（unsplash@roberto-vincenzo-minasi）

雖然已經進入智慧型手機遊戲的全盛時代，但PS仍以獨佔遊戲和第三方的重量級遊戲深受核心玩家的熱烈支持。歷代五款主機的全球累計銷量已超過5億台，至今仍是國際市場中家用遊戲主機的主流。本文回顧歷代主機的進化歷程，一探其魅力所在。

PlayStation主機問世30週年（sander-sammy）

齊來回顧PlayStation主機30週的發展：

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PlayStation（1994年推出）：開創3D遊戲時代的先驅

PlayStation（PS）可以說是開創3D遊戲時代的先驅。（unsplash@nik-b）

從以點陣圖為主的 2D 時代邁向 3D 時代——1994 年是遊戲史上的重要里程碑。引領這股潮流的是幾乎同時推出的第一代PlayStation（PS1）與世嘉土星（SEGA Saturn）。兩大陣營的激烈對決也波及遊戲開發商與玩家。雖然世嘉憑藉當時在遊戲中心大受歡迎的 3D 格鬥遊戲《VR 快打》佔得先機，但 PS1 靠著兩款獨佔的人氣角色扮演遊戲最新作《最終幻想 VII（Final Fantasy VII）》和《勇者鬥惡龍 VII》，成功逆轉勝出。

PS1的3D立體畫面在當時帶來巨大衝擊。像是後來被好萊塢改編成電影的《生化危機（惡靈古堡，Resident Evil，Biohazard）》，以及《跑車浪漫旅（Gran Turismo）》等系列作品，若不是在PS平台推出，可能就無法創造如此輝煌的成績。PS1在推出的短短三年內，遊戲作品就突破1000款，主機出貨累計銷量更是超過1000萬台。

PlayStation 2（2000年推出）：搭上 DVD 熱潮，席捲市場

PlayStation 2強化了3D繪圖效能，更實現了即時物理運算。（unsplash@nikita-kostrykin）

2000年推出的PS2不僅強化3D繪圖效能，更實現了即時物理運算，讓「遊戲中的物體動作更加逼真」，其表現力甚至超越當時昂貴的商用機台與電腦。此外，PS2 還貼心地具備向下相容的設計，可以玩 PS1 的遊戲。

不過PS2最具吸引力的是能播放DVD。在專用播放機要價超過5萬日圓的年代，PS2只需4萬日圓左右，這樣的優惠價格吸引了大批影音迷。當年《駭客任務》DVD版的熱賣加上影片種類增加和價格下降，讓市場快速成長，因此PS2也被稱為「讓DVD普及化的遊戲機」。

《最終幻想》與《勇者鬥惡龍》等人氣大作的加持，PS2全球銷量突破1億6000萬台，在遊戲史上寫下輝煌紀錄。

PlayStation Portable / PlayStation Vita（2004 年 / 2011 年推出）：首款掌機同樣掀起熱潮

PlayStation Portable（unsplash@dennis-cortes）

PlayStation Vita強化網路功能，可支援3G行動網路（unsplash@kirill-fokin）

Sony首款掌機PSP雖然機身小巧，卻有著接近PS2等級的畫面表現。遊戲採用Sony自行研發的「通用媒體光碟（UMD）」，還能當作隨身音樂和影片播放器。《魔物獵人攜帶版》系列的熱賣，更帶動了朋友間相約一起合作玩PSP的風潮。

2011年推出的PS Vita雖然效能更強，但當時智慧型手機遊戲已經興起，加上遊戲作品減少，最終未能延續PSP的榮景。

PlayStation 3（2006 年推出）：雖是高規格設計，普及速度仍緩慢成長

PlayStation 3（unsplash@nikita-kostrykin）

PS3搭載與IBM和東芝共同開發的高效能處理器與強化的網路功能，不僅支援DVD還能讀取藍光光碟，展現出非凡性能。但高昂的製造成本使得最基本的20GB版要價超過6萬日圓，比PS2貴了許多。加上初期產能不足，造成「貴又缺貨」的情況。

另外，獨特設計的處理器因為程式開發難度高，也造成遊戲作品不足的問題。不過改版機種降價後，加上Full HD電視逐漸普及，支援高畫質的PS3漸漸銷量回穩。全球知名的犯罪動作遊戲新作《俠盜獵車手5（GTA5）》的熱賣，更為其增添一波聲勢。

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PlayStation 4（2014 年推出）：強化與社群媒體及 VR 的整合性

PlayStation 4效能更強，遊戲陣容也更豐富（unsplash@anthony）

PS4的設計更接近一般電腦，讓遊戲開發變得更容易。相較於競爭對手微軟的Xbox One，PS4不只效能更強，遊戲陣容也更豐富，銷量更是大幅超越PS3。

PS4的最大特色是強化網路功能，玩家可以「分享」遊戲影片，完美結合社群媒體和遊戲實況。搭配另外選購的PlayStation VR，還能體驗身歷其境的遊戲樂趣。2016年推出支援4K的PS4 Pro，順應遊戲畫面表現持續進化的潮流。

PlayStation 5（2020 年推出）：全方位升級，邁向數位下載新紀元

PlayStation 5支援4K畫質與環繞音效，搭配能刺激五感的新型手把，各項功能都有顯著提升（unsplash@ben-iwara）

最新主機PS5的圖像效能是PS4的好幾倍，讀取時間也大幅縮短。震動功能一直是手把的特色，這次不只更細膩多元，還新增內建喇叭和麥克風，各項功能都有進化。此外，也推出免光碟機的數位版，顯示遊戲市場逐漸邁向數位下載時代。

不過由於恰逢疫情高峰期推出，一方面生產受阻，另一方面宅經濟需求大增，造成玩家好一陣子買不到主機。直到2023年初缺貨情況才獲得改善，迅速在日本及全球市場流通。

Sony旗下美國遊戲工作室PlayStation Studios的大作，包括以鎌倉時代蒙古入侵為背景的動作冒險遊戲《對馬戰鬼》，以及科幻射擊遊戲《HELLDIVERS 2》都創下佳績。2024年11月7日推出的進階機種PS5 Pro，和11月21日發售的30週年紀念版（限量12,300台）也在預購時就完售，證明其魅力依然不減。

全球布局——以美國為據點，放眼新興市場

歷代PS主機在歐美市場廣受歡迎，近年更加重視海外市場布局。（unsplash@samsung-memory）

歷代PS主機在歐美市場廣受歡迎，近年更加重視海外市場布局。2016年是一個重要轉折點，原本負責日本Sony遊戲業務的Sony Computer Entertainment（索尼電腦娛樂公司）與網路服務部門整合為Sony Interactive Entertainment（索尼互動娛樂公司），並將總部遷至主戰場美國。

PS5手把鍵位的改變，象徵著市場重心轉向海外。在日本，從第一代PS開始，確認鍵一直是「○」鍵，但PS5開始為了配合全球統一規格，改用「×」鍵作為確認鍵。

此外，Sony集團在2023年推出「英雄計畫」，支援中東、北非、印度和中國等地的遊戲開發商和創作者。期望能發掘新興遊戲市場的優秀人才，打造全球暢銷作品，進而擴大PlayStation的版圖。

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