YouTube Premium Shorts畫中畫、高質音訊、離線收看功能限時試玩｜YouTube Premium 除了免除影片廣告之外，還有甚麼功能？近日YouTube Premium就推出新的實驗功能，不僅可以享用256kps高質音訊，更可以使用Shorts 畫中畫、離線收看等4項功能，即睇詳情。



YouTube Premium 用戶實驗新功能

Premium用戶只需在YouTube的個人主頁中，選擇「您的Premium」，然後選擇「試用實驗版新功能」，開啟後即可用以下功能。

1.選擇「您的Premium」

2.然後選擇「試用實驗版新功能」，開啟後即可用以下功能。

1. 256kps高質音訊

現在用YouTube Premium在 YouTube 觀看任何符合資格的音樂影片，即可享有更佳音質。僅適用於 iOS 和 Android。成功使用後聽歌操作介面上會顥示「High Quality Audio」。

1. 256kps高質音訊

2. 網頁版自動跳轉

Premium 會員可使用「自動跳轉」功能在適用的影片片段使用鍵盤快轉。點選「自動跳轉」按鈕，就能快速前往想看的內容，節省時間。不過似乎不是太多影片有預設這個功能，記者試了很多影片都未成功。

3. Shorts 子母畫面

YouTube手機版的畫中畫子屏睇片功能早已推出，但就一直不對應直度Shorts影片。現在 Premium 會員可在切換應用程式時，使用子母畫面繼續觀看 Shorts了；當開始觀看 YouTube Shorts後切換至其他應用程式，系統會在子母畫面視窗繼續播放 Shorts，不過此功能目前僅支援 iOS 裝置。

3. Shorts 子母畫面

4.Shorts 智慧下載

現在 Premium 方案會將推薦的 Shorts 自動下載到 iOS 裝置。只要前往「個人中心」分頁的「已下載的內容」專區。向下捲動至「智慧下載」專區。如果最近曾看 YouTube Shorts，專區會顯示自動下載的 Shorts，你可以隨時離線觀看。目前此功只支援 iOS 裝置。