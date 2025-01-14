暖爐禁忌｜冬天開暖爐暗藏危機？專家提醒這些高功率家電勿用延長線即睇貼士｜不少人冬天都會開保暖家電，但製暖的家電屬於高功率家電，使用時都有不少要留意的地方，一不小心可能會引致意外發生，即睇安全使用貼士。



冬天開暖爐暗藏危機？

隨著冬季的來臨，面對寒冷的天氣不少人都開始使用家中的保暖電器，如電熱器、暖風機及其他高功率電器，但凡會即時產生熱能的電器都為高功率電器。然而，這些設備也潛藏著安全隱患。台電提醒大家，在使用這些高功率家電時，務必要特別留意3點，以避免因操作不當而引發危險。保持警覺才能確保家庭的用電環境安全。

冬天開暖爐暗藏危機？(資料圖片)

專家提醒這些高功率家電勿用拖板延長

台電粉絲團指出，許多人在寒冷的冬天會開啟暖氣或用電磁爐煮火鍋、燉湯，或使用電熱水壺、快煮壺、微波爐、抽濕機等電器，家庭電器的使用頻率也隨之增加。然而，在使用高功率電器時必須小心，要留意以下三點。

1. 避免多電器同時使用拖板

使用拖板延長線可能構成電氣安全隱患。多個高功率電器連接在同一拖板，容易造成過載，導致電線過熱甚至引發火災。因此，應避免多個電器同時使用拖板，特別是在連接多個高耗電設備的情況下。如果必須使用拖板，應選擇額定功率較高的產品，並嚴格遵循使用說明，以確保安全。

1. 避免同時使用延長線(資料圖片)

2. 避免使用萬能插頭

使用萬能插頭可能會增加超出負荷的風險。每個插座的負載能力有限，當多個電器同時使用時，容易超過其負載上限。盡量將高功率電器直接插入牆壁插座，這樣可以確保電器獲得穩定的電源供應，也能降低設備間相互干擾的可能性。

2. 盡量使用獨立插座(資料圖片)

3. 不用時拔除

許多家用電器在待機狀態下仍會消耗電力。因此為了節能和提高用電安全，建議在不使用電器時，務必將其拔掉插頭。這不僅可以減少不必要的電費支出，還能降低電器因故障而引發火災風險。