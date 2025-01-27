iPhone救命｜台灣YouTuber 千千開車返鄉遇酒駕被撞 全靠iPhone 1功能撿回性命｜台灣美女大胃王YouTuber 千千以甜美的外表及驚人的食量反差收穫不少粉絲，不過近日她卻遇上車禍，幸好有iPhone 「車禍偵測」功能救回她一命。



台灣YouTuber 千千開車返鄉遇酒駕被撞

在上周六(25日)千千在社交平台Facebook上載了一張車禍照片，圖片可以看到車尾已被撞毀，她指於24日在馬路上塞車時，突然被後面的車追撞了2兩次，對方的車速相當快，她在錄口供時警方指其中一輛車涉嫌酒後駕駛。千千本人對事發沒有甚麼記憶，只記得車內的安全氣囊全爆開，車內煙霧瀰漫，接著就是iPhone檢測到車輛事故時自動報案的語音，然後她就到醫院了。

台灣YouTuber 千千開車返鄉遇酒駕被撞 (Facebook:千千進食中/Chien-Chien)

台灣YouTuber 千千開車返鄉遇酒駕被撞 (Facebook:千千進食中/Chien-Chien)

全靠iPhone 1功能撿回性命 iPhone用戶必學緊急功能

今次千千之所以可以平安無事，其中一個原因是iPhone的「車禍偵測」功能感應到她的車輛有撞擊，於是自動撥打電話報警，iPhone感應到用家撞車後20秒內如果沒有回應就會自動致電給緊急服務。

iPhone的「車禍偵測」功能 (Apple)

用戶在10 秒後沒有發起通話或取消警示，裝置便會再開始另外 10 秒倒數。在這段倒數時間，裝置會發出較大響聲吸引注意。iPhone 會強烈震動，而Apple Watch 會不斷大力點按手腕。

iPhone的「車禍偵測」功能 (Apple)

iPhone必學緊急功能1：設定Medical ID

iPhone提供稱為「Medical ID」的醫療卡功能，可以幫助用戶在緊急情況下快速提供健康資訊用。平時可預先在健康應用中設定你的Medical ID，填寫重要的健康信息，如過敏史、慢性病、藥物使用情況等。幫助醫護人員迅速獲取必要的背景資料，進而提供更合適的治療。使用者可以選擇讓誰查看這些信息，確保隱私得到保護。

即睇如何設定Medical ID🔽

iPhone 必學緊急功能2：設定緊急聯絡人／緊急通話

緊急時第一時間會打999報警，但盡快與親友聯絡亦很重要，在iPhone中設置緊急聯絡人是一項非常重要的功能，可以在的Medical ID中添加緊急聯絡人，這樣在遇到緊急情況時，醫護人員可以迅速聯繫到指定的人。設定後只需按住側邊按鈕和音量按鈕，即可快速撥打緊急服務電話。這個功能簡單易用，能在危急時刻提供及時的幫助。

即睇如何設定緊急聯絡人及開啟緊急通話🔽