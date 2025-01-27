Alipay﹑WeChat Pay﹑八達通新年獎賞派利是｜新年將至，Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑八達通率先大派利是，3個支付工具都推出新年優惠活動，可以在 App 內得到贏取最高 $888 的電子現金券，以及不同不同零售及餐飲的額外折扣優惠。



WeChat Pay HK $888 的電子現金券

即日起至 2 月 4 日（初七），WeChat Pay HK 用家可以在App內的「WePoints 積分」，進行「新春扭蛋25次勁抽」活動抽獎，獎品包括 $888 WeChat Pay HK 電子現金券﹑88,888 WePoints積分﹑新春限定紅包利是封﹑不同商戶的電子現金券等！首次進入可以得到一次免費抽獎，而每消費一次也能得到一次抽獎機會，每日最多 3 次，活動期間最多抽 25 次。

「新春扭蛋25次勁抽」詳情請點擊圖片收看

AlipayHK蛇年優惠

AlipayHK 推出「全城鬥快數利是」活動，只需在app內「My A.Point」頁面，點入「全城鬥快數利是」，就可以用 20 A.Point 參與一次，贏得隨機商戶券一張。每日遊戲成績的頭10名可以得到 88,000 A.Point，可當 $88 使用，整個活動其間最多利是的頭3名更有機會得到 880,000 A Point，可當 $880 使用。

八達通派$888萬利是

八達通推出「八達通同你『嘟』聲報喜推廣2025」活動，即日起至2月28日，派出總值$888萬的利是，以及超過$6,000萬的商戶優惠。不過就需要下載其手機app才可參加！而除了透過八達通App內玩小遊戲，更要留意香港各區的大型戶外廣告、線上廣告和店內宣傳品，利用NFC標誌搶利是，每封現金獎高達 $88。