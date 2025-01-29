新年拜年必備3大App 2025｜親戚輩份稱呼／麻雀計番／派對遊戲玩狼人殺｜新年又要拜年，又要與親戚開聚會，當然少不了「入屋嗌人」，以及打返幾圍麻雀聯絡感情，不過到底一年見得一年的疏堂親戚該如何稱呼？打麻雀如何計番最方便？即睇新年必備3大App助你解決以上問題。



1. 三姑六婆 Lite

三姑六婆 Lite

三姑六婆 Lite

這款App是專門用於計算輩份，正所謂「入屋叫人」，親戚朋友聚集在一起，大家入屋要找對稱呼去打招呼之外，少不免討論家族的歷史和輩份。使用三姑六婆，無論是了解自己在家族中的地位，還是家族成員的輩份，都能輕鬆搞定，避免尷尬。

2. 麻將計數機

麻將計數機

麻將計數機

麻雀是農曆新年期間熱門的遊戲，而這款麻將計數機則能幫助玩家快速計算番數，輕鬆記錄每局的得分。當和家人朋友圍坐在一起打麻將時，不用再擔心計算分數的麻煩，讓遊戲過程更加順暢。這款App還可以記錄歷史數據，便於玩家隨時回顧過去的比賽情況，增添遊戲的趣味性。

3. Party Animals

Party Animals

Party Animals

在新年期間，除了傳統的聚餐和遊戲，舉辦派對也是一個受歡迎的選擇。Party Animals提供了多種有趣的派對遊戲，適合不同年齡層的參加者。無論是家庭聚會還是朋友聚餐，這款App都能提供豐富的娛樂選擇，幫助大家打破僵局，增強互動。遊戲簡單易明，讓每個人都能快速融入氣氛，享受歡樂的時光。