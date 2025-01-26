北上內地必備10大App 2025｜遙距取號免排隊/懶人地圖查導航景點｜就快到農曆新年，不少人都開始北上返鄉拜年與親戚團聚，不想過錯了交通班次，又或者要排隊吃飯？即睇2025年北上內地必備10大App。



北上內地必備10大App 2025

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01｜小紅書

小紅書是大陸流行的社交平台，就像Instagram一樣。集合了旅遊、時尚、美妝和生活方式的平台，用戶可以在上面搜尋和分享各種有關旅遊景點、美食、購物和經驗的內容。

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02｜百度地圖

百度地圖是中國最大的綜合性地圖和導航應用程式之一。它提供詳細的地圖資訊、路線規劃、實時交通狀況和公共交通資訊等功能。用戶可以在上面叫車、搜索景點、餐廳、酒店等地點，並且可以使用步行、駕車、公交和騎行等多種導航選項。

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03｜高德地圖

在中國大陸廣泛使用的地圖和導航應用程式，其中的交通狀況和導航準確性得到十分高的評價，同時也提供公共交通路線規劃和共享單車資訊，亦可以叫車Call的士。

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04｜滴滴出行

中國流行的打車平台，提供出租車、快車、豪華車和拼車等多種用車服務。用家可以透過滴滴出行輕鬆叫車，查看車輛位置、預估費用和查看行程紀錄等。

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05｜墨跡天氣

墨跡天氣是一個提供天氣預報和氣象資訊的應用程式。會顯示當地的溫度、天氣狀況、空氣質量指數以及未來幾天的天氣預報。用家可以通過墨跡天氣來了解目的地的天氣情況，以便在旅行或出行時做好準備。

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06｜十六番－懶人地圖旅行地圖

十六番是綜合地圖、景點分享及用家評論的多用途程式，當中「懶人地圖」功能可在地圖上即時看到推薦的景點。另外亦提供不同資訊包括評價、菜單、地址和營業時間等。用戶可以搜索附近的餐廳、查看用戶評論和推薦的菜式，並根據自己的口味作出選擇。

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07｜餓了麼

餓了麼是一個外賣訂購平台，提供便利的外賣餐點服務。用戶可以在應用程式中選擇附近的餐廳，瀏覽菜單，下訂單並提供送餐地址。餓了麼是中國最大的外賣平台之一，提供各種美食選擇，並提供方便的外賣服務。

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08｜美味不用等

美味不用等是一個餐廳預訂和排隊的應用程式。用戶可以通過該應用程式預訂餐廳，省卻排隊等候，另外更提供餐廳信息、菜單和用戶評價，可以幫用戶做出適合的選擇。

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09｜大眾點評

大眾點評是一個廣泛使用的商家評價平台。用家可以搜尋及提供關於餐廳、酒店、旅遊景點等各種商家的評論。用戶可以在應用程式中搜索附近的商家，查看評價和用戶意見，並找到最適合自己的選擇。

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10｜携程旅行

携程旅行是內地最大的多元旅遊服務平台，擁有眾多合作夥伴網絡，向旅客提供一站式旅行服務。可以在App內預訂機票、酒店、當地景點以及購買門票。