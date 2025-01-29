大年初一新年蛇年黃大仙祈福｜新年到來，許多人會在黃大仙祠祈福，祈求新的一年平安順遂，家庭幸福。然而，部分人可能無法親身到黃大仙祠上香祈福。不過，嗇色園黃大仙祠在蛇年繼續推出了方便善信的網上祈福服務，無論身在何處，都能透過網上平台祈福。



新年祈福｜黃大仙網上祈福教學

網上祈福的操作非常簡單，善信只需前往黃大仙祠的官網，進入網上祈福專區，填寫相關資料即可。善信需要提供的資料包括姓名、性別、陽曆出生日期、電郵地址以及居住地（香港、國內或海外）。

最重要的是，善信還需撰寫一段簡短的祈福內容，字數限制在15字以內，方便道長於儀式中代為祈禱。祈福主題也相當多元化，例如家庭幸福、財源廣進、四季平安、學業進步、步步高陞、萬事如意、身體健康和眾緣美滿，善信可根據自己的需求選擇一項或多項。

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農曆新年，除了祈福外，求籤也是不少人希望了解未來一年運程的方式。即使無法親臨現場求籤，也能透過手機APP體驗求籤的樂趣，甚至獲得詳細的解籤分析。

現在市面上有多款專為求籤設計的App，例如「車公廟靈簽」。該應用程式收錄了車公廟籤筒內所有靈籤，並且提供詳細的解籤功能，幫助使用者理解籤文的寓意。不論是求事業、求健康，還是求財運，都能在籤文中找到指引。

「車公廟靈簽」不僅操作簡單，還特別針對不同籤文提供對應的解讀，讓使用者能更清楚地了解自己所求的問題是否能有好兆頭。以下分享 5 個 iOS、Android 都可下載的求籤 App。

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