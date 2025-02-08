Apple 今日發布 iOS 18.3，針對 Apple Intelligence、Visual Intelligence 功能升級，以及一些系統修復與安全更新，這使得這次更新值得關注。特別是，Visual Intelligence 可分辨海報、動植物。



Apple Intelligence默認打開

在 iOS 18.3 中，Apple Intelligence 的設置方式從「選擇加入」改為「默認啟用」。換言之，更新系統後，該功能會自動開啟，用戶若不希望使用需要自行進入「設定」中的 Apple Intelligence 選項手動關閉。

這項改變主要影響 iPhone 15 Pro、iPhone 16 Pro，以及搭載 M 系列晶片的 iPad 和 Mac 設備。對於某些偏好隱私的用戶而言，這種默認啟用的方式可能會引發擔憂。因此，用戶在更新後應特別檢查自己的設置，確保符合個人需求。

Visual Intelligence 新功能

針對 iPhone 16 系列機型，iOS 18.3 引入了更多 Visual Intelligence 功能。Visual Intelligence 能夠透過相機識別周遭環境並提供即時資訊。在這次更新中，新增的功能包括直接從拍攝到的海報或傳單中提取活動資訊，並將其快速添加至行事曆中。此外，Visual Intelligence 現在還可以識別動植物，這對於喜歡戶外活動或自然愛好者而言是一大福音。

通知摘要改進

iOS 18.3 臨時停用了新聞與娛樂類別的通知摘要功能，同時，系統也新增了多項通知管理選項，用戶現在可以在鎖屏畫面直接管理通知摘要設置。只需左滑通知摘要並點擊「選項」，即可對特定應用的通知摘要功能進行啟用或停用。

此外，系統在通知摘要中加入了斜體文字樣式，使這類通知能與普通通知區分開來，進一步提升用戶的辨識效率。這些改進讓通知管理更直觀，也減少了因摘要不準確而造成的不便。

計算機回歸功能

iOS 18.3 還對計算機應用程式進行了一項功能回歸。在早期版本中，當用戶在完成一次運算後按下等號按鈕，可以重複執行上次的運算。然而，這項功能在 iOS 18 的初版中被移除，導致部分用戶感到不便。現在，Apple根據用戶的反饋重新加入了這項功能，對於需要重複計算如複利或其它數學公式的情境來說，這是個受歡迎的更新。

系統修復與安全更新

iOS 18.3 包含多項 bug 修復，針對 Siri 和 Apple Music 的問題進行了優化。例如，在使用鍵盤輸入 Siri功能時，鍵盤按鈕可能會突然消失的問題已被解決；而 Apple Music 中即便已關閉仍持續播放音樂的問題，也在此版本中獲得修正。

此外，這次更新還修復了多達 25 項安全漏洞，包括一個被證實在舊版本中遭到利用的 CoreMedia 漏洞，該漏洞可能允許攻擊者提升權限。一些與照片App相關的漏洞則可能讓攻擊者在設備未解鎖的情況下存取照片，這些問題已經在此次更新中被妥善修補。

WebKit 的修復也值得注意。作為 Safari 的核心引擎，WebKit 的安全性至關重要，尤其是針對惡意代碼執行或應用程序崩潰的潛在風險進行了多項補丁更新。對於關心網絡安全的用戶而言，升級到最新版本是必不可少的。