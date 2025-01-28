DeepSeek發布Janus-Pro圖像生成模型 70億參數打造擊敗DALL-E 3
撰文：中關村在線
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今天凌晨，中國一款備受歡迎的大型語言模型「DeepSeek」發布了其最新產品「Janus-Pro」。該模型主要面向圖像生成領域，成為業界關注的焦點。
在最新的GenEval和DPG-Bench基準測試中，由70億參數構成的「Janus-Pro-7B」大放異彩，成功擊敗了OpenAI旗下的DALL-E 3以及其他熱門模型如Stable Diffusion、Emu3-Gen等。值得一提的是，「Janus-Pro」採用MIT開源協議，這意味着其將在商業場景中得到廣泛應用。
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據了解，「Janus-Pro」是「JanusFlow」大模型的高級版本，並於2024年11月13日正式發布。相較於之前的模型版本，「Janus-Pro」經過優化訓練策略並擴大了訓練數據範圍，同時模型參數數量也有所提升。
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這一系列改動為「Janus-Pro」的發展注入了強大動力，在多模態理解和文本到圖像指令跟蹤功能方面取得了顯著進步，並且增強了文本到圖像生成的穩定性。儘管該模型目前只能處理384x384分辨率的圖像，但考慮到其結構相當緊湊而能達到如此高水平，實屬難得。
除了文生圖的功能外，「Janus-Pro」還具備圖片描述、地標景點識別、文字識別以及圖片知識介紹等多種功能。總體而言，這款多模態大模型引起了廣泛的關注，並展示了其在行業內所具備的實力與潛力。
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