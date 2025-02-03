任天堂最強法務部竟然戰敗！超市贏官司保SUPER MARIO招牌｜過往任天堂不時會出征侵犯自家版權的公司和企業，而且大部份時間都獲得勝訴，繼而獲得「最強法務部」之稱，不過近日最強法務部卻輸了給一間哥斯達黎加超市！即睇詳情。



任天堂最強法務部戰敗！

在哥斯達黎加有一間超市以「SUPER MARIO」為名，經營了五十多年。不過近日店主兒子嘗試去為超市的商標續約時，卻被任天堂出面干預。店主父子都不確定如何能在這場與「最強法務部」的鬥爭中獲勝，一度考慮過放棄。不過幸運的是事情最終有好轉。

任天堂最強法務部戰敗！(資料圖片)

哥斯達黎加超市贏官司保SUPER MARIO招牌

雖然任天堂在全球範圍內以多種類別註冊了「SUPER MARIO」的商標，包括遊戲、服裝和玩具，但該公司似乎並未具體提及超市名稱。其次「SUPER MARIO」超市的商標設計與任天堂並無任何聯繫。只使用了黃色和深藍色，並寫著「SUPER MARIO—你可信賴的地方」。結合種種原因，SUPER MARIO超市獲得勝訴。

超市贏官司保SUPER MARIO招牌 (資料圖片)

店主開心慶祝送禮

為了慶祝勝利，店主發佈了一段影片，背景中出現他的父親Mario並指「你看到的這個人，他就是Mario，我的爸爸，他在這裡已經52年了，他就是Super Mario」並指為了慶祝勝行，顧客可以向收銀員要一將免費貼紙，上面印有商店的超級瑪利歐標誌。可見他們對這次結果有多滿意。

店主開心慶祝送禮 (資料圖片)

消息來源：supermariosr@Facebook

為了慶祝勝利，店主發佈了一段影片，背景中出現他的父親Mario並指「你看到的這個人，他就是Mario，我的爸爸，他在這裡已經52年了，他就是Super Mario」並指為了慶祝勝行，顧客可以向收銀員要一將免費貼紙，上面印有商店的超級瑪利歐標誌。可見他們對這次結果有多滿意。