情人節與網戀騙案｜12號元宵節、14號又情人節，很多人都想把握這機會脫單，可是心急卻有機會誤墮感情陷阱。近日 Facebook@守網者 分享，光是過去兩星期，警方收到有關網上情緣騙案就多達42宗，當中涉及金額高達3,000萬港元。睇定以下3招，避免在情人節人財兩失。



Facebook@守網者 分享了其中一個較誇張的案例，一名本地男子在 Facebook 認識一名女子，其自稱是美軍獸醫，隨後二人發展成戀人關係。後來該女子聲稱在軍營中，發現金條及現金，並可以快遞方式送贈給受害人。當然，這只是騙案的第一步，該女人要求受害人支付快遞的行政及清關費用。令人驚訝的是，這案例中受害人合共損失超過460萬港元積蓄。

網戀騙案手法

部分網戀騙案都會偽裝成「異地戀」，當感情建立到一定程度後，騙徒會開始要求金錢上的「幫助」。例如，他們可能會說自己遭遇財務困難、銀行帳戶被凍結，甚至編造突發事件等，要求受害者匯款幫助他們渡過難關。部分騙徒甚至會利用假支票、偽造銀行文件，讓受害者相信他們確實有資金，只是暫時無法提取。

時機成熟即開始索錢

另外，某些騙徒會以「愛情」為幌子，實際上卻是誘導受害者參與虛假投資。他們可能聲稱自己是投資專家，擁有獨家內幕消息，並承諾受害者只要投資，就能獲得豐厚回報。受害者一開始可能會收到少量利潤作為「甜頭」，但當投入大量資金後，騙徒便會消失，導致受害者血本無歸。

保持理性聽取親友意見

很多受害者因為對對方產生了感情，所以即使家人朋友提出疑問，他們仍會選擇相信騙徒。因此，在發展網上戀情時也別「瞓身」過度投入，應保持與親友的日常溝通交流，當對方提出可疑請求時，先與信任的人討論，而不是急於回應。

守網者分享，在付款前可以先到「防騙視伏器」，輸入賣家店名、網址、電話，評估風險。

避免中伏3招

無論對方的故事多麼真實，千萬不要輕易向網上認識的人匯款或透露銀行帳戶資訊。特別是在短短幾週或幾個月內就提及金錢問題的情況下，更應該保持高度警惕。

同時，警方推出的「防騙視伏器」可讓用戶輸入對方的電話號碼、社交媒體帳戶或收款帳戶，進行風險評估。如果對方的資訊曾被舉報為詐騙，系統便會發出警告，幫助用戶避開潛在風險。

很多受害者因為與對方產生了感情，所以即使家人朋友提出疑問，他們仍會選擇相信騙徒。因此，在網上戀愛時，應該與親友保持溝通，當對方提出可疑請求時，先與信任的人討論，而不是急於回應。

如出玩Deepfake換臉騙案，亦可用deepware幫手檢查：

資料來源：Facebook@守網者