2026旅遊上機禁忌｜9大電子產品手提寄艙限制 尿袋容量有上限｜馬上就到夏季，有不少人都計劃外遊。為了令行程更加順利舒適，有不少人都會攜帶一些電子設備，不過大家又是否清楚帶電子上設備上機的限制？今次就為大家整理了7大常見電子產品／2類含電池之行李箱的登機指引，讓大家玩得開心又放心。



馬上就到夏季，有不少人都計劃外遊。為了令行程更加順利舒適，不少人都會攜帶一些電子設備，不過大家又是否清楚帶電子上設備上機的限制？今次就為大家整理了9大常見電子產品的上機指引，讓大家玩得開心又放心。

5大電子產品上機手提／寄艙上機指引👇

【1】電池

寄艙：有限制｜手提登機：有數量限制

禁止寄艙托運之物品【1】電池

任何未安裝於相機／手提電腦中的非內置式備用電池／鋰金屬電池，都不能寄艙，只能手提上機，而鋰電池的鋰含量不可超過2g。一般乾電池（如 AA、AAA 鹼性電池） 可以寄艙，但必須保留在原包裝內，或用膠帶封住正負極，以防金屬接觸導致短路。

【2】外置充電器（又稱：行動電源／尿袋 / Power Bank）

寄艙：不可｜手提登機：有數量限制

禁止寄艙托運之物品【2】外置充電器（尿袋 / Power Bank）

俗稱「尿袋」的行動電源，無論容量大小，一律禁止寄艙。它們必需手提上機，至於可手提上機之行動電源容量上限、數量均有更多細節要求，詳情可參考下文。此外要留意，假如行動電源機身上無明確標示規格或數值，通常都會被禁止攜帶。

【3】手機／手提電腦／平板電腦

寄艙：可以但不建議｜手提登機：可以

不（建議）寄艙托運之物品【3】手機／手提電腦／平板電腦

而手機、手提電腦、平板電腦以至Switch 2 手提遊戲機，這些內置且不可移除電池的電子產品，只要關閉電源後，即可放置於行李箱中一併寄艙。但寄艙過程中很可能有撞擊損毀風險，建議手提上飛機比較安全。

【4】暖蛋

寄艙：不可｜手提登機：可以但行程中不可使用

禁止寄艙托運之物品【4】暖蛋

充電式可發熱裝置例如「暖蛋」或「發熱外套」等，便攜式電子裝置中的電池和發熱部件必須分隔，並移除電池、發熱部件或其他部件，就可以手提／寄艙方式上機。

【5】自拍棒／相機腳架

寄艙：可以｜手提登機：限管徑1cm以下／收縮後長度 60cm 以下

禁止寄艙托運之物品【5】自拍棒／相機腳架

腳架視乎高度有不同的攜帶方法。管徑 1cm 以下且可收縮至高度 60cm 以下，即可以手提行李登機；管徑 1cm 以上且可伸縮且收合後高度超過 60cm 以上者，便必須寄艙。

【6】內置電池的無線直髮夾

寄艙：不可以｜手提登機：不可以

【6】內置電池的無線直髮夾

不少女性會帶同電熱式直髮夾去旅行扮靚。但留意內置電池且不能拆除之款式，將完全禁止以任何方式托運／手提登機。如電池可拆除（托運時電池必須獨立密封包裝）／駁電掣使用的則不在此限。

【7】電子煙（E-cigarettes）

香港已全面禁止持有及使用電子煙

【7】電子煙（E-cigarettes）

任何電子煙、電子雪茄、電子煙斗等，均一律禁止寄艙，必須手提登機，並嚴禁於航程中任何時間使用。但留意香港已全面禁止持有及使用電子煙、加熱煙及草本煙等另類吸煙產品，換言之是無法帶同它通過香港海關。

除上面7組禁止寄艙物品，某些類型的行李箱本身已屬嚴禁寄艙品！

【8】不可拆除電池的「智能行李箱」

寄艙：不可以｜手提登機：不可以

【8】不可拆除電池的「智能行李箱」

有些使用智能電子鎖／內含手機追蹤功能的行李箱，如其鋰電池無法拆卸，該行李箱既不能寄艙，也不能手提登機。

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【9】電力推動的代步工具及電動行李箱

寄艙：不可以｜手提登機：不可以

【9】電力推動的代步工具及電動行李箱

去年曾流行一時，內置電動車輪當作短程代步工具的「電動行李箱」，以至其他電動平衡車、電動單輪車等，如它的電池不能拆除並作獨立密封包裝，就全面禁止手提或寄艙登機。