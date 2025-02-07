iPhone SE 4下週搶閘推出？｜根據 Bloomberg 記者 Mark Gurman爆料，Apple 可能會在下星期搶閘推出 iPhone SE 4，並於2月底正式開售。與以往不同的是，這次Apple可能不會舉辦發表會，直接公布產品資訊，因此早在春季發布會推出。



iPhone SE 4 外觀大改動

iPhone SE 4 預計將擺脫舊款 SE 系列一直沿用的 iPhone 8 設計，轉而採用 iPhone 14 的機身外觀。這意味著 Home 鍵將徹底在 iPhone 中消失，取而代之的是 Face ID 「M字額」螢幕。此外，為了符合歐盟的法規，iPhone SE 4 也將捨棄 Lightning 充電口，改為 USB-C，成為首款採用 USB-C 的 SE 系列機型。

A18 晶片支援 Apple Intelligence

在處理器方面，iPhone SE 4 預計將搭載最新的 A18 晶片，與 iPhone 16 系列相同。相比目前 SE 3 採用的 A15 晶片，新款 SE 的運算能力將有大幅度提升，尤其在 AI 運算及影像處理方面，效能表現更為出色。

此外，使用 A18 晶片意味將支援 Apple Intelligence 功能，包括加入ChatGPT 的 Siri、Clean Up、Visual Intelligence等。對於一款入門級的 iPhone 來說無疑是一大升級，讓果迷能夠以較低價格使用 Apple 最新的 AI 功能。

相機升級

在相機方面，目前的爆料顯示，iPhone SE 4 依然會維持單鏡頭設計，不會像 iPhone 14 搭載雙鏡頭。不過，這顆單鏡頭可能會升級至 4800 萬像素，與 iPhone 15 的主鏡頭相同，支援更好的低光拍攝效果。

iPhone SE 4 售價

雖然 iPhone SE 4 在硬體上有許多升級，但它仍然定位為 入門級iPhone，因此售價預計會比較便宜。根據市場分析，iPhone SE 4 可能會定價在 $499 至 $549 美元之間（約 $3,899 至 $4,299），比 SE 3 的 $429 美元起跳價稍微提高。

由於 iPhone SE 4 將會支援 Apple Intelligence、使用 A18 晶片、採用 Face ID 並改為 USB-C，整體配置比前代有明顯提升，因此價格上漲在意料之中。如果最終定價落在 $4,000 左右，仍然是一款極具吸引力的平價 iPhone。