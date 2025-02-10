主動降噪耳機不一定好？ 長用或致腦內失調耳鳴？4大護耳健康貼士｜現代有不少人都會使用主動降噪耳機，阻隔環境雜音，讓音質更清晰，不過有研究指長用降噪產品，可令大腦失調致耳鳴，即睇詳情。



主動降噪耳機不一定好？ 長用或致腦內失調耳鳴？

近年來，主動降噪(ANC)耳機成為許多人日常生活中不可或缺的工具，它能在嘈雜環境中提供清晰的音質體驗。然而，一些研究和用家指出，長期使用降噪產品可能會對大腦和聽覺系統產生潛在影響，例如引發耳鳴或聽力失調。

主動降噪耳機不一定好？ 長用或致腦內失調耳鳴？ (資料圖片)

主動降噪技術的原理

主動降噪耳機通過麥克風捕捉外部環境噪音，並產生反向聲波來抵消這些噪音，從而減少耳朵接收到的噪音量。這種技術一般被認為對聽力有益，因為它可以避免用家為掩蓋背景噪音而將音量調得過高。

降噪耳機的潛在問題

不過儘管降噪技術對耳朵有益，但它並非完全沒有副作用。過往有用家在網絡論壇上抱怨使用降噪耳機後出現耳痛、頭暈和頭痛等症狀。更有研究指出，降噪耳機可能對大腦的聽覺處理能力產生深遠影響。

麥覺理大學聽力學學術主任 David McAlpine 解釋，降噪耳機降低了耳朵接收到的環境噪音，這雖然保護了聽力，但同時也讓大腦處於一種「不自然」的狀態。當環境噪音被大幅減少時，大腦會進行「過度補償」，提高內部增益(internal gain)，從而導致「聽覺失調」(listening loss)。這種情況下，大腦的神經通路會變得更加敏感，以適應低噪音環境，但這可能改變大腦對聲音的處理方式。

降噪耳機的潛在問題 (資料圖片)

於2012年他與的一位合作者進行了一項研究，讓 17 名受試者連續一週佩戴耳塞。結果發現，11 名參與者出現耳鳴症狀，即在冇外界聲音下聽到鈴聲或嗡嗡聲。研究表明，即使耳朵未受損，長時間阻隔噪音也會影響大腦的聲音處理能力。但幸好的是他發現當受試者停止使用耳塞後，耳鳴症狀會消失，因此無需擔心降噪耳機會導致長期耳鳴。

4大護耳健康貼士

1.適時切換到普通模式

McAlpine建議用家在使用降噪耳機時，適時切換到普通模式，讓大腦重新適應自然環境的噪音，從而避免潛在的副作用。

2.調低音量

專家指如果你將音量控制在最大音量的50%到60%，大概可以安全地聽音樂一整天，但如果把音量調，就需要讓耳朵休息一下。一般來說如果音量設定在最大音量的80%左右，建議90分鐘就休息一下。

2.調低音量 (資料圖片)

3.避免使用不合適的耳機

如果耳塞與耳朵的貼合度不佳，往往會讓周圍的噪音進入，這會讓聽音樂變得困難。同樣頭罩式耳機如果戴得太鬆在耳朵上也會有同樣的問題。而將音量調高來彌補。

3.避免使用不合適的耳機 (資料圖片)

4.選擇高品質設備

高品質的耳機或耳塞通常能提供更好的音質。同理，高品質的耳機可以減少用家依賴音量來提升音質。