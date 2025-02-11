Apple 今日（11日）緊急發布 iOS 18.3.1 更新，並建議所有用家立即安裝更新。iOS 18.3.1 針對的是一個，已被黑客在現實中實際利用的漏洞進行修復。這個漏洞被視為嚴重的安全威脅，特別是商務﹑旅遊常客更易中招。



iOS 18.3.1 更新

根據Apple發布的更新說明，這次更新主要修復了一個與 USB 限制模式（USB Restricted Mode） 有關的漏洞。該漏洞允許攻擊者透過物理方式，繞過已鎖定 iPhone 的 USB 限制模式，從而獲得手機中的數據存取權限。

值得注意的是，這次攻擊不僅僅是技術上的理論漏洞，而是 Apple 已經確認此漏洞已在現實中被利用，可能涉及高度敏感的數據竊取。然而，對於那些經常出差、參加重要會議或可能處於潛在威脅環境中的用家來說，這種物理接觸攻擊風險不容忽視。

漏洞的核心問題在於，攻擊者可以藉由特定手段禁用 USB 限制模式，進而使用專業設備透過 USB 連接來繞過鎖屏保護，並試圖提取手機中的數據，包括個人信息、照片、訊息和其他敏感內容。

USB 限制模式是 Apple 在過去幾個版本中為提升用家安全而引入的重要功能。當手機被鎖定超過一小時後，USB 配件將無法通過 Lightning／Typc-C 接口與手機進行數據傳輸。這項功能的設計初衷是為了防止透過專業解鎖設備進行數據竊取。