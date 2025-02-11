Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野） 延長OBT2，PSN死機補償24時｜《Monster Hunter Wilds》的第二次公開測試(OBT2)即將展開，CAPCOM 更新了最新消息。由於早幾日前的發生 PlayStation Network 伺服器障礙（全球死機24小時），導致不少玩家遊玩時間受到影響，CAPCOM 決定延長 OBT2 第二週的測試時間，以補償玩家的體驗。



Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）原定的測試時間為2025年2月14日(五)11:00 - 2月17日(一)10:59(HKT)，現已延長24小時至2025年2月18日(二)10:59。不論是PlayStation 5、Xbox Series X|S還是PC玩家，只要在延長期間內參與OBT2，均可獲得正式版遊戲的「參加特典」。

測試時間延長24小時作補償

全新魔物亮相

OBT2中將新增兩隻可狩獵的主題魔物 - 「鎖刃龍」和「毒怪鳥」。其中「鎖刃龍」更是專為OBT2調整的高難度任務，挑戰玩家的狩獵技巧。完成相關任務後，還能在原野上以低機率遭遇這隻強大的鎖刃龍。

玩家無論在單人或多人模式下狩獵，都可以盡情體驗各種武器的使用技巧。在多人模式中，最多可以邀請3名系統控制的支援獵人一同狩獵，或是透過發出救難信號邀請線上的其他玩家加入。此外，OBT2更支援跨平台多人遊玩，讓獵人們能夠匯集各自的力量。

全新魔物亮相

專屬訓練場

OBT2設有一個僅限單人使用的訓練場區域，玩家可在此練習各種武器的動作技巧。即使在訓練中不慎力竭倒下，也能即時復活而不會消耗任何道具。不過請注意，這些訓練場的調整並不適用於正式版本。另外，OBT2新增了一項私人大廳的功能，玩家可自行建立一個只有透過搜尋大廳ID才能加入的專屬遊戲空間，最多可容納16人同時參與。

角色資料繼承

對於曾經參加過OBT1的玩家來說，OBT2是一個難得的機會。玩家可以將OBT1中創建的角色資料，包括獵人和隨從艾路的編輯數據，全數繼承至正式版本中使用。

專屬訓練場

特別獎勵特典

玩家只要參加OBT2，無論是在2月7日至10日或2月14日至18日期間的任一場次，就能獲得「OBT2遊玩特典道具包」（生肉×10、麻痺陷阱×3、地洞×3、捕獲用麻醉球×10、大爆彈桶×3、鎧玉×5、投射器閃光彈×10、投射器大異臭彈×10）。此外，如果同時參加了OBT1和OBT2，還能額外獲得「OBT遊玩特典飾物」。這些獎勵物品將可在正式版中使用，狩獵之路增添特別的裝扮。

特別獎勵特典

另外，玩家還能在專屬的訓練場中練習各類武器的動作技巧，並在OBT中創建的角色資料可繼承至正式版本使用。新Game更支援了多人跨平台合作狩獵，最多可邀請3名系統支援獵人或其他線上玩家一同出擊。