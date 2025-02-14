比亞迪奪香港私家車銷量第1位｜獲35％車主選擇、特斯拉下跌近8成｜根據香港運輸署情報，2025年1月香港私家車首次註冊量達2399輛，比亞迪佔當中847輛、市場份額攀升至35.31%，登頂1月香港私家車銷量冠軍！至於Tesla 特斯拉則以202輛排第2，佔1月份銷量8.24%，與去年1月的953輛相比，下跌了78.8%。



比亞迪奪香港私家車銷量第1位

比亞迪電動車售價比其他電動車品牌更親民，近年頗受香港車主歡迎，新車款如比亞迪 BYD ATTO 3、比亞迪海豚、比亞迪海豹都相當熱賣。良好的性價比反映在銷量之上。相比下曾經的香港電車銷量冠軍僅得第2位，出車量面臨斷崖式下跌。而緊隨其後的還有中國吉利汽車的極氪（ZEEKR）、德國的B.M.W.以及日本的豐田TOYOTA；值得一提是第2位至第5位4家車廠賣車總數674輛，也被BYD的847輛比下去。

比亞迪奪香港私家車銷量第1位｜獲35％車主選擇、特斯拉下跌近8成

特朗普光環失效？股價Tesla下跌原因分析

Tesla的衰退未近日開始，回看2024年，Tesla在中國的交付量下降了11.5%，在其發源地美國加州的銷量亦下降了11.6%，引至該公司股值下跌 28% 至 349.18 美元，是科技七巨頭中表現最差勁的一個。

來到2025年1月，Telsa 銷量暴跌狀況有增無減：法國與去年同月比下跌63%、英國的銷量亦有大幅下降。Tesla領導人馬斯克雖受惠於幫助特朗普勝出美國總統大選、表面風光無限，仍難掩他主理的Tesla電動車存在產品迭代過慢、A.I.智能駕駛技術被同業步步追趕等問題，電動車銷量一哥地位不保。

馬斯克近年專注政治、旗下電動車Tesla於全球市場均出現銷量暴跌。

發表高階智駕系統天神之眼｜全民智駕時代來臨

反觀比亞迪在2024年打下亮麗一仗，全球銷量達到427萬輛，成為全球新能源汽車銷量冠軍，其中乘用車海外銷售同比增長71.9%。2025年1月，比亞迪乘用車銷量同比增長47.5%。

2025年，比亞迪亦再接再厲，在2月10日發佈自研發高階智駕系統「天神之眼」，並宣布「璇璣架構」將全面接入中國產人工智能新貴DeepSeek；更同步宣布加推 21 款高階智駕汽車，科技進步了、但車價卻不加，當中入門級「海鷗」智駕版震撼價僅售 7.88 萬人民幣起，旨在令廉價電動車亦能進入「全民智駕」時代，成功帶動比亞迪股價上漲0.99%、單日市值增長約800億元、總市值突破9604億元人民幣。

比亞迪在2024年打下亮麗一仗，全球銷量達到427萬輛

關於比亞迪

比亞迪(BYD) 成立於1995年2月，業務涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通，近年熱賣電動車款包括比亞迪ATTO 3、比亞迪海豚、比亞迪海豹，屬全球最大電動車生產商之一，2024年更憑自家研發的電池、雙模混動技術，首度於電車市場超越了來自美國的Tesla。