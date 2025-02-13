iPhone新騙案！按下1鍵秒被鎖機、即改1個設定免被騙徒盜用信用卡｜近日有網民在小紅書上分享自己iPhone出現一個通知，自己沒多想按下「允許」後秒被鎖機，向Apple客服確認自己遇騙後，馬上在小紅書發文提醒大眾，結果有網民指騙徒以此手法可以盜刷信用卡。即睇詳情＋手機更改1設定可預防教學。



iPhone新騙案 按下1鍵即被鎖機+盜刷信用卡

有網民在小紅書分享遇騙經驗，他她的iPhone有天突然彈出「修改 Apple ID 密碼」通知，沒多想就點擊了允許，結果手機竟被強制登出。及後他嘗試重設鎖屏密碼時，但都顯示輸入無效，聯絡Apple的技術顧問才知道遇上詐騙。雖然最後成功解鎖設備，但所有資料已被刪除。事主稱Apple回應指這是針對舊版 iOS 的騙術，偽裝成系統通知去欺騙用戶，再改變其密碼及盜取資料。

有網民在內地社交平台小紅書上分享自己的iPhone有天突然彈出「修改 Apple ID 密碼」通知，他沒多想就點擊了允許，結果手機竟被強制登出。（小紅書）

有網民在內地社交平台小紅書上分享自己的iPhone有天突然彈出「修改 Apple ID 密碼」通知，他沒多想就點擊了允許，結果手機竟被強制登出。（小紅書）

對此有不少網民都紛紛留言討論，有不少人都指自己曾收過並點擊了「允許」，大吃一驚。有網民勸樓主盡快解除信用卡綁定，過去有不少人因此被盜刷信用卡。有人分析背後原理是Apple ID和一部分驗證信息泄露了，有人在其它設備或網頁上操作修改機主Apple ID的密碼，Apple的機制是需要有iPhone確認才能成功，如果點了允許，即同意修改密碼。

對此有不少網民都紛紛留言討論，有不少人都指自己曾收過並點擊了「允許」，大吃一驚。

有網民勸樓主盡快解除信用卡綁定，過去有不少人因此被盜刷信用卡。

人分析背後原理是Apple ID和一部分驗證信息泄露了，有人在其它設備或網頁上操作修改機主Apple ID的密碼，Apple的機制是需要有iPhone確認才能成功，如果點了允許，即同意修改密碼。

手機更改1設定可預防

有網民指出自己也遇過這個狀況，發現只要在鎖屏時下拉通知欄再左滑就可以清除，正常使用。不過如果想預防自己不小心按錯，可以更改手機1個設定去避免。即睇教學。

1.在設定內點擊「螢幕使用時間」

2.點擊「內容與私隱限制」

3.點擊「密碼與Face ID」

4.更改至不允許

5.完成