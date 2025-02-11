iPhone SE 4實機設計流出？Touch ID消失/主相機升級至4800像素｜近日消息指Apple可能會在今週推出新一代的 iPhone SE，而實機設計更疑似被曝光，即睇詳情。



iPhone SE 4實機設計流出？

爆料者Majin Bu在社交平台X上分享一張疑似 iPhone SE4 實機照，以及保護殼相片，可清楚見到新機真的取消了Touch ID，改用瀏海屏Face ID。機背主要採用霧面黑設計，並配以4800萬像素單鏡頭，以及金屬邊框。

iPhone SE 4實機設計流出？ (資料圖片)

據稱iPhone SE 4搭載一塊 6.1 英寸的 OLED 螢幕，配備「M字額」瀏海設計，刷新率為 60Hz，與 iPhone 14 相同。

iPhone SE 4實機設計流出？ (資料圖片)

iPhone SE 4 整體外型似乎與iPhone 14接近。例如 USB-C 接口以及動作按鈕。不過與 iPhone 14 的雙攝像頭不同，iPhone SE 4 據稱將配備一顆 4800 萬像素的單攝像頭。

iPhone SE 4實機設計流出？ (資料圖片)

手機殼廠意外曝光iPhone SE 4設計

另外有手機殼廠亦提前曝光了iPhone SE 4的透明保護殼設計，可見音量鍵及開關鍵都沒有太大分別，不過就可能取消靜音鍵。

手機殼廠意外曝光iPhone SE 4設計 (資料圖片)