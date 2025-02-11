iPhone SE 4 實機照曝光？Touch ID消失．平玩AI．4800像素相機
撰文：友條新菜
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iPhone SE 4實機設計流出？Touch ID消失/主相機升級至4800像素｜近日消息指Apple可能會在今週推出新一代的 iPhone SE，而實機設計更疑似被曝光，即睇詳情。
iPhone SE 4實機設計流出？
爆料者Majin Bu在社交平台X上分享一張疑似 iPhone SE4 實機照，以及保護殼相片，可清楚見到新機真的取消了Touch ID，改用瀏海屏Face ID。機背主要採用霧面黑設計，並配以4800萬像素單鏡頭，以及金屬邊框。
據稱iPhone SE 4搭載一塊 6.1 英寸的 OLED 螢幕，配備「M字額」瀏海設計，刷新率為 60Hz，與 iPhone 14 相同。
iPhone SE 4 整體外型似乎與iPhone 14接近。例如 USB-C 接口以及動作按鈕。不過與 iPhone 14 的雙攝像頭不同，iPhone SE 4 據稱將配備一顆 4800 萬像素的單攝像頭。
手機殼廠意外曝光iPhone SE 4設計
另外有手機殼廠亦提前曝光了iPhone SE 4的透明保護殼設計，可見音量鍵及開關鍵都沒有太大分別，不過就可能取消靜音鍵。