iPhone 推更新避中國禁令　Qualcomm 要求法院再禁 XS 及 XR

Apple 及 Qualcomm 在中國的知識產權爭議，暫時由 Qualcomm 獲福州中級人民法院頒發的禁令，暫時禁止多達 7 款的 iPhone 型號進口到中國及進行販賣。不過 Apple 認為有關裁決，只適用於以 iOS 11 運行的產品，實行以升級避禁令，到底事件會繼續如何發展呢？

對於 Apple 及 iPhone 來說，形形式式的知識產權爭議，可以說是產品發展歷史的一部分，不過遭受到法院的入口及出售禁制令，卻是非常罕見的情況。法院就 Qualcomm 的訴求所發出的禁制令，到底跟近期中美貿易戰有沒有關連，記者不太方便作出猜測。不過 Apple 對有關禁令的應對，以及 Qualcomm 將會採取的後續行動，卻是值得喜歡科技產品的朋友留意的。

中國法院對包括 iPhone X 在內 7 個型號的 iPhone 發出禁令，限制產品進口及在中國發售。（林勇攝）

禁令牽涉的 iPhone 型號

針對福州中級人民法院頒發的禁令，以下型號的 iPhone 將暫時不可以進口及在中國市場出售（按圖放大）：

iPhone X 是受到中國福州中級人民法院頒發的禁令，最新型號的一款 iPhone。（林勇攝）

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus

福州中級人民法院所頒發的禁令，主要是針對 Qualcomm 指控 Apple 侵犯兩項包括「調整、重新格式化照片大小與外觀」及「利用觸控屏幕管理應用程式」的相關專利而頒布的。須要注意的，是法院有理由相信 Apple「可能」侵犯上述專利，法院並未對知識產權的爭議案作最後的裁決，而頒發的禁令亦只屬暫時性質。法院判詞中另一個有趣的地方，只有由富士康及緯創資通組裝的 iPhone 才會受到上述禁令影響，而由台灣和碩聯合科技裝組的 iPhone 則不受禁令影響，原因是和碩本身一直有就 Qualcomm 的專利繳付專利費用。

Apple 的暫時應對

由於專利案入禀時間的關係，最新推出的 iPhone XS 及 iPhone XR 未有受到禁令影響，不過在法院頒布禁令之後，Qualcomm 已經向法院要求，希望進一步將 XS 及 XR 列入禁令之中。Apple 本來希望就有關禁令提出上訴，卻被告知有關禁令只有一審，不可上訴（對，跟記者一樣在普通法環境長大的大家應該會一頭冒水，相信 Apple 有關人員亦是一樣反應），只可以提出復議，但無法暫緩禁令執行。

於是乎，Apple 方面根據自己的禁令的「理解」，認為有關禁令「只針對」以 iOS 11 運作的產品頒布，所以會為手機推出更新以符合有關禁令；雖然禁令明明是清晰針對特定「型號」的 iPhone 頒發。另一方面，Apple 亦很有可能會以和碩聯合科技裝組的 iPhone 去暫時應付中國市場的需求，這一做法將可以成功迴避禁令所能帶來的傷害。Apple 指 Qualcomm 利用壟斷市場的優勢收取高昂的專利費用，而有關的專利爭議，在不同地區的法院亦有不同的裁決。

而 Qualcomm 的首席法律顧問 Don Rosenberg 亦明確指出，禁令並非針對 iOS 而頒發，若果 Apple 故意違反，將會要求法院強制實施禁令。到底 Apple 跟 Qualcomm 兩大巨頭，最後能夠達成和解，抑或將會在不同地區的法院繼續上演專利權的訴訟戰，是市場現時最關心的一點。