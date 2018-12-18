Huawei 推便攜照片打印機開發新市場

Huawei 手機的拍攝表現不斷提升，不論日拍或夜均備受稱譽。故 Huawei 剛剛便在中國長沙舉行的發布會中，帶來全新的 Huawei 便攜照片打印機，讓用家隨身攜帶，隨時將手機相片列印出來，與朋友分享。（文：黎生）

Huawei 便攜照片打印機機身小巧，體驗與一般「尿袋」相約，方便攜帶，而且支援 ZINK 無墨打印技術，只要配合 ZINK 專用相紙，便可以將影像打印，操作簡單便捷。另外，Huawei 便攜照片打印機還支援品牌自家的 Huawei Share 3.0 技術，能快速將相片從手機傳送至打印機上。

Huawei 便攜照片打印機體積小巧，單手就可攜帶

除了一般傳送技術外，Huawei 便攜照片打印機還率先加入打印 AR 相片技術。用家透過專用 APP 將視頻的縮圖打印出來後，再利用打開 AR 相機掃瞄相片，便可以以 AR 形式看到相關視頻，玩法甚為有趣。

Huawei 便攜照片打印機帶來嶄新的 AR 相片打印功能，玩法新穎。

華為這部流動相片打印機暫時只會在內地市場發售，定價為 599 人民幣、換算不足＄700 港幣就可以入手，比起同類產品便宜近三成，相信如果有國際版的話應會吸引不少捧場客。