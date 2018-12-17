Huawei 極點屏手機 nova 4 搭載 4800 萬像素鏡頭登場

繼 Samsung 在中國推出採用 Infinity-O 屏幕 Galaxy A8s 後，Huawei 亦推出採用極點屏幕設計的 nova 4，讓市場𣊬間有兩款設計類近的手機。Huawei nova 4 採用了手機市場上體積最細的前置相機（3.05mm），配合嶄新的極點屏幕開孔設計，使手機的屏佔比達到 86.3%，而且更不像瀏海屏般影響一般使用，實用性更高。（文：黎生）

除了換上嶄新的屏幕設計外，Huawe nova 4 還擁有相當出色攝影能力。前置相機可拍攝 2,500 萬像素相片，而且預載 AI 美顏塑形技術，即時進行不同修飾，甚至在微信視頻亦能使用。至於主鏡群則採用三攝配置，分別是 4,800 萬像素主鏡頭、1,600 萬像素廣角鏡頭及 200 萬像素景深鏡頭，讓手機成為首部採用 IMX586 感光元的手機，藉其 1 / 2 吋的大尺吋設計及備受好評的 Quad Bayer 像素排列方式，使手機在低光表現下有極出色的表現。

Huawei nova 4 採用 IMX586 感光元件，使中階機亦有出色的夜拍表現。