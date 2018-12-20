Lenovo Z5 Pro GT 率先搭配 12GB RAM　展新一輪手機軍備競賽

Lenovo Z5 Pro GT 正式發布，手機延續 Android 向來的硬件競賽風氣，市場上 10GB RAM 手機才剛面世不久，這邊廂 Lenovo Z5 Pro GT 便率先搭配 12GB RAM，進一步提升手機 RAM 的上限，確保手機在多工作業切換等情況下有更流暢的表現。（文：黎生）

Lenovo Z5 Pro GT 甫一發布，就成功吸引用家的注意。手機外型雖然與 Z5 Pro 一樣，但 Z5 Pro GT 的規格卻有重大提升。手機不但採用即將推出市場的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，更會率先搭配 12GB RAM，使手機成為新一代的性能怪獸，讓用家在重度使用下，依然有相當流暢的使用表現。

Lenovo Z5 Pro GT 機身配色頗有跑車風格，搭配旗艦極速硬件，與「GT」互相呼應。

手機的其他規格亦不失禮，Lenovo Z5 Pro GT 繼續採用時下大熱的滑蓋全面屏設計，以收藏 1,600 + 800 萬像素前置相機，並且搭配屏下指紋解鎖技術，外型及操作一如 Lenovo Z5 Pro。另 Z5 Pro GT 的機背亦設有 1,600 + 2,400 萬像素鏡頭，為用家提供不俗的拍攝能力。

Lenovo Z5 Pro GT 價錢非常抵玩。

目前已知 Lenovo Z5 Pro GT 分有多個版本，RAM + ROM 分別是 6 + 128、8 + 128 、8 + 256 及 12 + 512 的配搭；售價分別是人民幣 2,698/2,998/3,398/4,398（約港幣 $3,119/3,465/3,928/5,084），相當抵買。Lenovo Z5 Pro GT 將於 2019 年 1 月 15 日起正式於中國開賣。



來源：Lenovo 微博