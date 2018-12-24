Honor V20 跑分成績流出　直迫華為 Mate 20 系列

雖然 Honor V20 尚未推出市場，但其跑分成績已經流出，而且更透露了手機將採用全新的 Kirin 980 處理器等全新硬件，運算能力堪比 Huawei 的 Mate 20 系列。（文：黎生）

Honor V20 外型早前正式曝光，將會採用嶄新魅眼全面屏設計，令手機備受用家期待。而最近有關 Honor V20 的效能評分圖亦相繼流出，並且預告手機將會採用 Huawei Mate 20 系列同級的 Kirin 980 處理器、8GB RAM 及 256 GB ROM，使手機擁有相當出色的運算效能。

Honor V20 相傳可以進行《魔獸世界》遊戲，效能驚艷，當然亦有可能是暴雪尚未公布的手遊測試版。（一枚搞機的原子彈微博）

今次流出的評分圖分別有《安兔兔手機評測》及《Geekbench 4》。Honor V20 於《安兔兔手機評測》取得 274,343 分，而《Geekbench 4》的單核及多核評分則為 3,261 及 9,792，效能達到近期旗艦機的水平，讓人期待。而且，據 Huawei Mate 20 系列的試用經驗，Honor V20 只要啟動性能模式，評分還可再次提升。

Honor V20 的《安兔兔手機評分》測試圖。

Honor V20 的《GeekBench 4》測試圖。

另外， Honor V20 的魅眼全面屏解像度亦正式曝光，屏幕解像度為 2,310, x 1080 像素，顯示比例甚為奇怪，期待細看真機的顯示效果。



來源：slashleaks、mydrivers



