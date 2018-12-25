ASUS 專利圖透露玄機　或將推彈鏡全面屏手機

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ASUS 最近獲得的彈鏡全面屏設計專利，似乎是為了回應市場對全面屏手機的要求。ASUS 預計將會放棄 M 字額瀏海屏設計，改為採用彈出式相機或屏幕打孔設計，以增加手機的屏佔比，讓人期待 ASUS 在稍後時間推出的新手機。（文：黎生）

剛剛宣布重新制定手機業務的 ASUS 終於傳來新消息，坊間最近流出兩張有關 ASUS 全面屏手機的專利圖，讓人期待 ASUS 將相關設計正式推出市場。第一張設計圖是將彈出相機模組的設計進一步改良，由時下只彈出單鏡模組改為彈出更寬闊的鏡頭模組，以同時放置多支鏡頭，使 ASUS 手機有更理想的拍攝能力。

ASUS 預計 2019 將會推出較少型號，但全面屏手機必然是其一規格。

ASUS 彈出相機模組專利圖共有三款不同尺吋 ，最闊的幾近整個手機闊度，預計將可同時放置前置及主鏡頭。不過，要在手機有限的空間來回彈出體積大的模組，相關推動裝置的設計明顯比較困難，到底 ASUS 如何解決這問題，專利圖則沒有提供答案。因此到最後 ASUS 可能亦只是能夠推彈出單鏡的全面屏手機而已。

ASUS 早前流出了有意開發體積更大的彈出式鏡頭模組，以讓更多鏡頭可以收藏在機身之內。

近期大熱的打孔全屏設計預計 ASUS Zenfone 亦將會採用。

除彈出鏡頭全面屏外，ASUS 亦有意推出打孔全面屏手機，而這設計明顯較為容易達到。隨著 MWC 2019 將至， ASUS 極有可能在屆時推出水滴全面屏手機外，同時帶來嶄新的打孔全面屏手機。

來源：LetsGoDigital

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