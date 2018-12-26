Kirin 985 處理器　或將於 Huawei P30 中登場

Huawei 最新的 Kirin 985 自家處理器，將可能繼 Mate 20 系列上的 Kirin 980 後，在下一台旗艦機，即是 Huawei P30 系列當中推出，進一步提升手機的運算能力。（文：黎生）

Huawei 的 Kirin 處理器向來有不俗的表現，亦使 Huawei 手機擁有極高性價比。最近坊間傳出 Huawei 將於即將登場的下一部旗艦機上採用全新的 Kirin 985 處理器，以確保手機在運算效能上媲美即將採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器的旗艦手機。而據過往經驗，Huawei 下一部旗艦機就是 P30 Pro 了。

Kirin 985 預計將於在 P30 Pro 首度亮相。

由於資料尚未確實，爆料者只敢說 Kirin 將於下代旗艦機登場。

全新的 Kirin 985 處理器整個架構預計與 Kirin 980 一樣，可視之為改良升級版，因此 Kirin 985 很大機會依然是 7nm、A76 架構等規格，但處理器的時脈則預計將會比 Kirin 980 的 2.6GHz 更快，以確保處理器能跟 2.84GHz 的 Snapdragon 855 競爭。



不過，Kirin 985 是否能如期登場，還需要看 Huawei 開發新處理器的能力。



來源：快科技