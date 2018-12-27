Samsung Galaxy S10+ 將搭配 ToF 鏡頭　達成 3D 人面解鎖

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Samsung 公布的 Anrdoid 9 系統內，有 XDA 用家發現了利用 ToF（Time-of-flight）鏡頭進行 3D 人面解鎖的程式碼。雖然未知 Samsung 於何時正式引入前置 ToF 鏡頭，但預計極有可能在備有雙前置鏡頭的 Galaxy S10 Plus 上首度登場。（文：黎生）

自 Apple iPhone X 引入 Face ID 功能後，人面解鎖便變得重要，但可惜 Android 手機上的人面解鎖多只是徒具其形，而不得其實，保安效果只屬平平。不過 Andorid 手機近期開始採用 ToF 鏡頭，使人面解鎖的保安功能大大提升，而 Samsung 亦於其 Android 9 系統內被發現有相關程式碼，意味著 Samsung 亦會在稍後推出的手機，正式加入 ToF 鏡頭。

備有前置雙攝配置的 Samsung Galaxy S10+，大有可能成為首部備有 ToF 鏡頭的型號。（＠OnLeaks）

由於 ToF 鏡頭只是記錄光綫的飛行時間，主要用以測距，故若要利用 ToF 鏡頭進行人面解鎖，便需要雙前置鏡頭的規格。而據目前有關 Samsung 手機流出的資料猜測，最有可能備有 ToF 人面解鎖的 Samsung 手機，將會是 MWC 2019 登場的 Galaxy S10 Plus。

Samsung 的 Android 9 程式碼內透露了廠商將會在旗下的 Galaxy 手機中加入 ToF 鏡頭。

隨著 Galaxy 手機正式引入 ToF 鏡頭，預計手機不但備有更好的人面解鎖功能，而且更可以像 Huawei 手機進行 3D 立體掃瞄及實時視頻塑身等功能，值得用家期待。

來源：SamMobile

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