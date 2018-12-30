Samsung Galaxy A50　或配備大容量電池及多鏡配置

Samsung Galaxy A50 即將發布，可能配備 4,000mAh 電池，讓 Galaxy A50 成為繼 Galaxy Note 9 後廠商另一部大容量電池手機。（文：黎生）

自從 Note 7 電池事故後，Samsung 一直相當小心處理手機的電池容量，繼 Galaxy Note 9 引入 4,000 mAh 電池後，尚未公布的 Galaxy A50 很可能會使用同等容量電池，讓中階手機亦有高容量電池的選擇。

市場估計 Samsung 將會推出 Galaxy A50 取代 Galaxy A8（2018）。（AllAboutSamsung.de）

Samsung Galaxy A50 還預計將使用 Exynos 9610 八核心處理器、 4GB RAM、128GB ROM 等規格。至於相機規格上，目前已知 Galaxy A50 將會採用 2,400 萬像素主鏡頭，相信與早前推出的 Galaxy A9（2018）同級；由此推算，Galaxy A50 預計亦可能搭配多鏡配置，以迎合時下的多攝功能的大趨勢。

搭配 5,000 mAh 電池的 Samsung Galaxy M20 同樣是高容量機款，但定位卻是入門級手機，同樣未正式推出市場。（GSMArena）

另外，市場還預計 Galaxy A50 將採用 Infinity-O 或 Infinity-V 屏幕，並且搭配屏下指紋解鎖技術。不過，Galaxy A50 的屏下指紋解鎖技術可能只是光學版本，而不是 Galaxy S10 系列將會使用的超聲波版本，以讓兩個系列在使用體驗上有一定差異。



來源：GSMArena