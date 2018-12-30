評測 開箱 X-mini Liberty BEANS Pro 藍牙5.0耳機 挑airpods機！

【X-mini Liberty ／THECOOPIDEA BEANS Pro 開箱試玩】某鋪表示因apple airpods太好賣累死，不少耳機代理笑而不語，其實全新藍牙5.0制式真無線耳機，已經做到aiprods大部份優點強項，且價錢更抵買，即睇報告。

X-mini Liberty 成功挑戰airpods聲畫零時差

X-mini Liberty 出自新加坡個人影音品牌X-mini，它的喇叭和耳機向來性價比高，X-mini Liberty 首次挑戰True Wireless全無線藍牙耳機，$499破地獄價，卻送你藍牙5.0最佳連線方案、睇片聲畫零時差等優點，如果它早點面世，相信某唱片鋪就不用倒閉了。

X-mini Liberty真無線藍牙5.0耳機 ＄499（鍾世傑攝）

Xmini Liberty的石墨塗層振膜令人聲更清晰、低音不會拖泥帶水，非常適合睇戲。講到睇戲，市面絕大部份藍牙耳機配iPhone睇片，都會出現聲畫時差、對白甩咀形的問題，筆者以X-mini Liberty試YouTube、試播機內影片，聲畫都是零時差的，這一點早前只有airpods及apple自家品牌beats等貴貨才做到呢！

另外，Xmini Liberty取得IPX4 防水認證，兩隻耳仔沒有master／slave之分，各自可以單耳使用（4g 重量），藍牙 Ver 5.0 令左右耳機、還有智能手機的連接更穩定，也更慳電。不過因為X-mini 考試了女生和耳窩小的用家，將耳機size做得比市面商品細20％左右，所以連續播放時間只有3小時（充電盒可番充4次）。

X-mini Liberty配iPhone睇片，聲畫同步不會甩咀形。（鍾世傑 攝）

THECOOPIDEA BEANS Pro 早過airpods無線充電

THECOOPIDEA BEANS Pro 全無線藍牙，最注目新賣點是充電盒可以配上市面的無線充電板，作5V/0.5A 無線充電，比apple的Airpods更早做到，不只這樣，BEANS Pro的內置電也改善至可用5小時（充電盒可番充6次）。

THECOOPIDEA BEANS Pro真無線藍牙5.0耳機 ＄899 （鍾世傑 攝）

這品牌的上一代True Wireless，筆者已經大推，其貝殼形機身貼耳好戴、隔音出色，而當耳機隔音好，低音一般都會事半工倍特別出色。新一代 BEANS Pro 承續了以上好處，更加上 IPX7 防水防汗認證，且改用最新藍牙5.0技術，兩隻全無線耳機，由充電盒拿出來3秒就會自動配對，且兩者之間接收更好，少了左右耳斷聲問題。

THECOOPIDEA BEANS Pro的耳機充電盒，配市面大部份充電板。（鍾世傑 攝）

耳機配戴感比較： BEANS Pro 貼服多一點／ X-mini Liberty 機身輕且細

其實筆者自己是大耳牛，比較喜歡BEANS Pro 大大隻、隔音更好的機身。如果你大耳戴細機，最多漏音，但細耳人可選擇的真藍牙不多，而X-mini Liberty就做到細對又輕身，女仔合用。