JBL Under Armour Sport Wireless TRAIN 運動藍牙耳筒．聽歌唔焗

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JBL Under Armour Sport Wireless TRAIN 運動藍牙耳機，組合了耳機界的經典老牌，以後近年愈來愈組的運動服裝品牌，粗獷的外型超帥超sporty！不過運動時必定會一身汗，戴大耳筒會不會焗？究竟用後感如何？即睇報告！

【JBL Under Armour Sport Wireless TRAIN 藍牙耳機】其實自己跑街絕不戴耳機聽歌，反而做gym跑機就必不可少；不過，一直以來都是戴入耳式，最近JBL與Under Armour合作推出了針對運動時使用的overear的大耳機Sport Wireless TRAIN ，試戴前總覺得會焗得一頭汗，實驗試用體驗又如何？即時報告。

有時大大隻帶去運動，反而不容易遺失。（鍾世傑 攝）

為何在運動時要選擇大耳筒而不戴入耳式呢？其實用過都知，入耳式的封閉感太厲害，相當焗促，有時聽罷後拆出來，整粒耳棉都是汗；至於大耳筒，其實聽感更開揚，JBL tune的耳底不算過度渲染低音，但又不似一些運動耳機般音色平平無奇。我自己是比較大頭蝦的，全無線有時用後不知放在那裡，更幾乎放在短褲袋中拿去洗，改用大耳筒就有樣好，又搶眼又不怕遺失啦！（笑）

耳棉不單防水，更很透氣，回彈力也不錯。（鍾世傑 攝）

JBL Under Armour Sport Wireless TRAIN 無線運動耳機：黑／紅兩色各售$1,899 （鍾世傑 攝）

頭帶位也有一層防滑材料。（鍾世傑 攝）

UA Sport Wireless TRAIN的電量頗足夠，充飽後可玩16小時，且有5 分鐘快充、夠用1 小時，USB充電頭是防水的，而且按鈕都好大粒，就算冬天戴手套做運動，也能輕鬆操作、接聽電話或跳歌。

按鈕大粒好按，就算冬天戴手套做運動，也能輕鬆操作。（鍾世傑 攝）

按鍵的設計夠大粒、夠深，不會輕輕誤操作。（鍾世傑 攝）

而始終焗汗情況，我就不會單純抄spec就算，經過兩星期使用後，可以公平講，始終大耳筒覆蓋了你整對耳朵，不出汗是欺騙你的，不過JBL UA Sport Wireless TRAIN的頭帶、耳棉位使用UA開發的防滑材料，不會積蓄汗水，卻又不會在耳仔上移位漏聲。其實耳機本身已經支援 IPX4 防汗，但你更可將耳棉拆出來浸泡、或用清潔劑洗淨，非常細心。而我最欣賞是它的手提袋，也用了防水物料，而且有足夠的通氣孔，不怕耳機焗出臭味。

防水物料製，有一定彈性的塑膠硬盒，所有UA的logo，好型。（鍾世傑 攝）

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