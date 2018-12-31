LG G8 ThinQ 提早於 2019 年 3 月正式發布？

【LG G8 ThinQ 新消息】 一直以來，LG 均會於上半年發表全新的 G 系列旗艦手機，只是有關 G8 ThinQ 的消息一直久未流出。不過，剛剛韓國當地傳媒便透過了 LG 於 2019 手機的發展藍圖，並預告 LG G8 ThinQ 將於 2019 年 3 月正式發布。至於大熱的 5G 裝置亦會於同期正式推出，務求挽求表現不濟的手機業務。（文：黎生）

即將推出的 LG G8 ThinQ 預計將會採用水滴全屏設計，讓用家有較高的屏佔比視覺效果。不過，手機重點依然是攝影表現，據稱 LG G8 ThinQ 將會搭配 ToF 鏡頭，讓手機可以拍攝更佳的 3D 相片效果。不過到底如何利用全新的 ToF 鏡頭，則尚未有消息流出，但因手機屏幕不是 3D 屏幕，故可以相信 LG 不會提供 2011年推出的 Optimus 3D 手機的 3D 相片拍攝功能。

LG G8 ThinQ 預計只會採用水滴全屏，而不是近期大熱的打孔全屏。

LG 於 2019 年的發展藍圖概覽。

LG 除了會於 3 月份推出 5G 手機及 G8 ThinQ 外，預計將於 2019 年初帶來全新的中階手機 LG Q9，並搭配 Snapdragon 660 處理器、6.1 吋屏幕、4GB RAM、 32GB ROM 及 3,000 mAh 電池等基本規格。