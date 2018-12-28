【Switch】《Cytus α》將於19年4月開售　逾200首曲目新登場

日本 Flyhigh Works 宣佈，由台灣 Rayark（雷亞遊戲）所開發，預定於 2019 年在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣手機節奏動作遊戲最新 Switch 移植版《Cytus α》，將決定於 2019 年 4 月 25 日正式推出上市；目前本作也已在日本亞馬遜等平台推出預約，並將送出遊戲原聲光碟 CD 作為初回限定特典。

《Cytus α》為一款將台灣雷亞遊戲之前所開發的人氣手機節奏動作遊戲《Cytus》給移植到 Switch 主機上重新推出的移植加強版。在 Switch 版中，除了將會收錄之前手機版曲目之外，還將會收錄夢幻未發表曲與合作曲目（如作曲家「Sta」與「Ice」的合作主題曲「Cathedral」等等）等眾多新曲，以及內含過去官方與卡普空合作，原本預定在大型機台版本中推出的獨佔歌曲等合計超過 200 首以上的曲目登場！

另外在這次的 Switch 版中，除了同時支援螢幕觸控點擊與搖桿操作玩法之外，也將會搭載網路競分對戰等各式各樣的豐富玩法，還有可以加深故事演出魅力，讓玩家們對世界觀與故事背景有更深入了解的「DATA」系統等全新要素，喜歡之前手機版的粉絲們屆時可絕對不能錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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