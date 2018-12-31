2018 科技／遊戲界十大搞笑事件回顧（下）

2018 霎時間就來到年終，今年科技界／動漫界發生了很多影響深遠的大事，但也有很多值得大家引以為鑒的尷尬事、搞笑事，值得在跨進新一年的同時回味一下！ 事不宜遲，立即與大家回顧 2018 科技／遊戲界十大搞笑事件！

文章上篇：2018 科技／遊戲界十大搞笑事件回顧（上）

6. Apple 無線充電板等足一年未到、自動成為黑歷史？

科技界別中，通常未準備好的都不會發表見人，但 Apple 近年就愛玩「期貨」，例子有 AirPods、HomePod 等等，但其中一件被受注目的新品就玩期貨玩出火，在講的就是在 2017 年年尾發表的無線充電板 AirPower。

AirPower 早在 2017 年 9 月時侯隨 iPhone X 發表，本來預定會在 2018 年內正式推出市場，據傳還會有加入無線充電能力的第二代 AirPods 一併面市，然而等下一個月，等下又一個月，此無線充電板直至 2018 年完結都未見影，連其產品資料頁、以及在其他產品的相開描述亦悄悄被消失，不難想像 Apple 是有意要將 AirPower「神隱」。



至於 AirPower 最終難產的原因是出於技術問題、還是成本考量，那就不得而知了。

7. Blizzard 推手機版 Diablo、即時被圍插？

近年智能手機興起，不少傳統大作都先後推出手機版本，但下場一般都不太好，只不過還是有些大廠不怕死，硬要擠入這個市場一拼，而遊戲界除 Bethesda 之外的另一「B社」、Blizzard 暴雪就因為執意想要推出手機版本的《Diablo》新作，而罕有地在 Blizzcon 後被 Fans 群起攻之。

Blizzard 打算在 2019 年推出的手機新作《Diablo: Immortal》為與中國遊戲廠商網易合作開發的，目前可以確定為免費下載遊玩的作品，強調不同職業之間的合作戰鬥。



驟聽玩法似乎與《Diablo》歷代正統作品沒有太大分別，但對於系列 Fans 而言，最怕就是心愛作品被改頭換面、變成掛羊頭、賣狗肉的「Pay to Win」課金遊戲。目前，Blizzard 仍未有足夠證據可以令 Fans 放心，希望他們在屆時可以做出一款令各界都心悅誠服的好遊戲吧！

8. HTC 錯估虛擬幣形勢、推「區塊鏈手機」蝕到停售

要講 2018 年不得不識的科技名詞，相信非「區塊鏈（Blockchain）」莫屬，太深奧的技術姑且不提，但以其為基礎發展出來的加密貨幣在這兩年間搞得滿城風雨，尤其在 2018 年，全線虛擬貨幣出現大崩盤，甚至影響了科技界的發展。

在眾多賠得慘烈的科企當中，最有趣的應該都要數 HTC。事關他們在 2018 年頭、即虛擬貨幣炒風正盛的時候宣布正在開發一部「區塊鏈手機」Exodus 1、除了搭載了虛擬貨幣的交易能力（雖然其他手機也做得到就是了……），還提倡了以虛擬貨幣購買的新穎方式，可以用到當時幣值最高的兩款虛擬貨幣，即 Bitcoin（比特幣 BTC） 或 Etherum（以太幣 ETH）進行購買。

HTC 當時的如意算盤可想而知，就是走在科技前沿的同時，在加密貨幣的升浪中分一杯羹。

然而，未待 Exodus 正式發售，其中一款加密貨幣 ETH又出現大跌市，在預定出貨時，若以 ETH 購買 HTC Exodus 1，大概就只需要港幣＄3200，比起初出時約＄7500 的售價大跌六成。



當然，HTC 方面為了止蝕，目前已經終止了以 ETH 購買 Exodus 1 的選擇，但就被一部份用家批評為輸打贏要。如無意外，這亦將會是此系列唯一一部、也是最後一部產品了吧？

9. 《Kingdom Hearts 3》宣傳出爐、某「小熊」角色被強制和諧

2019 年頭有大量大作排隊登場，宣傳當然會在 2018 年中開始，不過在眾多大作當中，出自 Square Enix 之手的《King Hearts III》中國地區宣傳照就出現不明來歷的「聖光」，然而遮住的卻非甚麼 18 禁內容，而是小熊維尼。



小熊維尼被「和諧」其實也非第一日的事，主因還是此角色在數年前被影射為中國某領導人所致。除了圖片被加上白暈之外，有關小熊維尼的描述文字亦改為「神秘世界」。

10. 任天堂紙皮玩具 Labo 叫好不叫座、值崩收場

會出現「值崩」的遊戲，絕大多數都是質素低下、誠意欠奉的遊戲作品，2018 的例子有《New Gundam Breaker》或是上面提及的《Fallout 76》等等死不足惜之作，但除此之外，也有些值崩作品卻是理念不俗的有趣之作，例如出自任天堂之手的紙皮控制器 LABO。

LABO 在 2018 年 1 月發表、在 4 月正式在全球發售，開初不少人被其自組紙皮、結合 Switch Joy-Con 控制器的體感玩法所吸引，但在熱潮退卻以後，要花太多時間組裝、強度不足的設計卻被受詬病，銷量無以為繼，完全是叫好不叫座的典範。

即使玩法、概念既高科技又有趣，但紙皮組裝後的空間問題，已經足夠叫一眾有意遊玩的人士為之卻步（尤其是香港人）。