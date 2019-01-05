真定假？小米「三摺」摺屏手機影片流出

摺屏手機肯定是 2019 年大熱的技術，繼 Samsung 及 Huawei 等大廠後，坊間近日流出一段疑似是小米拍攝的影片，當中展示了一部屏幕可以進行左右雙摺的全新 MIUI 智能裝置。（文：黎生）

Samsung 及 Huawei 等大廠的摺屏手機預計將於 2019 年面世，至於一直致力模仿大廠的小米，可能亦有相類近部署。坊間剛剛流出一段被指為小米拍攝的影片，當中可以看到一部平板裝的屏幕，其左右兩邊均可摺起，並讓用家以中間部分進行操作。若真的成事，小米或許有可能是首間推出雙摺屏幕的手機廠商。

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

細看影片，可見裝置的完成度不俗，除了屏幕摺合時相當流暢外，整個介面在每次摺合時均會自動調節畫面，確保畫面能保持置中，效果不俗。另外左右摺屏時會讓裝置變成曲屏裝置，而片中即使手持使用亦沒有誤觸情況，故產品極有可能短期內正式面世，緊貼 2019 年摺屏手機的熱潮。