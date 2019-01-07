【CES2019】Matrix PowerWatch 2 發表　毋需充電 智能錶？

【CES 2019 速報】踏入 2019 年頭，美國方面在未來幾日就會在拉斯維加斯舉行一年一度的消費者電子產品展覽（Consumer Electonic Show、CES），雖然據目前所知，絕大部份港人熟知的手機廠商在今次 CES 都未有重點手機或同類產品發表，但此展覽也不乏新奇科技，例如這款標榜「永遠不需要充電」的智能手錶 Matrix PowerWatch 2 就相當能夠吸引眼球。

一般的智能手錶，「續航力」一向是極大痛點，不計 Apple Watch 或其他 Android Wear 等頂多只能捱數日就要充一次電的智能手錶，某些近期面市的智能錶即使加入了畫面長期熄滅、功能盡少的極低耗模式，怎樣也難以運行超過一個月。

然而這款 Matrix PowerWatch 2 雖然擁有一個 1.2 吋的 Always-On 全彩 LCD 屏幕，但就可以透過太陽能以及用戶的體溫進行供電，理論上，只要用戶保持日常貼身使用，它將永遠不需要充電」。

Matrix PowerWatch 2 的設計與一般的運動手錶很相似，外部採用橡膠及鋁金屬外殼，錶帶為 42mm 寬，可以防水達 200M 水深。

當然，要達到「永不充電」的目的，PowerWatch 作為智能手錶的功能相當有限，例如不能夠像 Apple Watch 及 Android Wear 一樣支援第三方 App，只支援極少數的基本手機通知功能等等，但就依然擁有內置 GPS，可以與 Apple HomeKit 及 Google Fit 等軟件連動，作為健體紀錄儀使用。

PowerWatch 2 的電力來源為太陽能以及用戶產生的體熱能，其錶圈的太陽能充電板可以從室內、室外的光源取電，另外它又內置了一項能量產生計量儀，可以讓用戶得知自己的熱能為手錶充入多少電量，頗為有趣。

Matrix PowerWatch 另一吸引之處在於其「預售價」，目前他們仍然處於集資階段，在 Indiegogo 上的早鳥價為＄199 美元、換算為港幣即為＄1600 左右；在 2019 年 6 月正式出貨時，PowerWatch 2 的價格將會大幅增至＄499 美元，似乎是要吸引用戶趁早出手，然而集資產品有可能延期出貨甚至「走數」，各位付款訂購前最好先考慮清楚啦！

資料來源：Indiegogo、The Verge