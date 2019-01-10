iPhone 版 WhatsApp 更新　私下回覆、相片加入貼圖教學

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iPhone 版 WhatsApp 更新了，新功能包括已經在 Android 版出現的群組私下回覆，另外更新增了編輯相片可以加入貼圖，及以 3D Touch 預覽朋友動態更新兩項功能。點樣玩？一齊睇睇！

iPhone 版 WhatsApp 的更新（2.19.10）當中，群組私下回覆早前已經出現在 Android 版本當中。大家在群組對話中，可以選擇私下回覆任何一個成員的說話，以下就是操作方法。

iOS 版 WhatsApp 更新，加入了（左起）3D Touch 預覽朋友動態更新、群組私下回覆及編輯相片加入貼圖幾項新功能。（設計圖片）

iPhone 版 WhatsApp 私下回覆操作方法（按圖放大）

另外，除了私下回覆功能，iOS 版 WhatsApp 更在編輯相片的功能中，加入了貼圖功能。WhatsApp 內建圖片編輯器，方便大家在發送相片給朋友之前，可以稍作編輯或者加入其他資訊，而 iOS 今次更新，更容許大家將自己的 WhatsApp Sticker 加入到相片之中。

iPhone 版 WhatsApp 編輯相片加入貼圖方法（按圖放大）

更新中最後一項新功能，以 3D Touch 預覽朋友的動態更新，可以說是為支援 3D Touch 的 iPhone 度身訂造。一般來說，觀看朋友的動態更新之後，朋友在 WhatsApp 中，是可以看到曾經閱讀自己動態更新的朋友名單。不過，以 3D Touch 預覽朋友的動態更新，對方的手機就不會留有紀錄，可以靜靜雞知道對方的更新。

iPhone 版 WhatsApp 3D Touch 預覽動態更新操作（按圖放大）

不過，以這個方法預覽對方的動態，只可以看到當中的圖片，若果朋友有加入文字的話，在預覽中是不會出現的。記者自己覺得，在相片中加入貼圖應該是今次更新最實用的新功能，大家就多發一點圖片給朋友吧。

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