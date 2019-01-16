Apple HomePod智能家居HomeKit功能實測！最佳AI助手（有片）

Apple HomePod港版推出後，可以利用廣東話來語音操控於Apple Music揀歌聽歌外，配合埋HomeKit更可以成為家居助手。下文就集中試用HomeKit部份功能，以及介紹如何作設定。

早年Apple推出HomeKit智能家居系統，可以利用手機iPhone一站式地控制家中不同電器，不過配套仍未十分足夠，操控上又未夠方便，因此推出了一段時間仍未成氣候。HomePod的出現，可以利用語音操控之下，令HomeKit的實用性大為增加。

如果用家的屋企設定了對應Apple Homekit的智能家居產品，就像今次測試的智能LED燈（Philips Hue White and Color Ambiance A19 LED燈、Philips Hue Go 充電式無線座枱燈），就可以直接利用廣東話語音作燈光操作，如轉換燈光顏色以及調節光暗。

可在iPhone的「家居」App設定各項智能產品的場景設定。

Philips Hue Go無線智能燈系統。

設定情景操作

用家亦可以在手機的「家居」app內設定不同指令情景，例如說「喂 Siri，我返來啦」，便會自動將著起客廳的燈光；「喂 Siri，晚安」便會自動關上所有燈光。當然，除了最常用的智能LED燈外，還有智能電插座、空調溫度控制器等。暫時香港除了智能燈外，可以購入的便是智能插座，可以將任何電子產品化身為智能操控產品。

想更了解HomePod如何操作HomeKit，就要睇翠如試玩的影片了。

Philips Hue系列LED燈都可以利用專用app來設定燈光顏色。（林勇攝）

Philips Hue彩色LED燈，相信是最為實用及受歡迎的智能家居燈飾系統。

翠如HomePod完整試玩片段

可以利用HomePod、iPad或Apple TV作HomeKit智能家居系統的中樞。

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