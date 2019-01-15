Apple HomePod港版開箱實測！廣東話操作、聽歌、家居助手 (有片)

Apple HomePod智能喇叭雖然已經推出一段時間，可是只在美國等有限地方推出，亦只對應英文Siri操作，香港人都不會買賬。終於，Apple於1月18日香港及中國等地推出Apple HomePod，港版更對應廣東話Siri語音操作。開箱測試究竟HomePod靚聲之外，還有什麼好玩功能以及測試廣東話操作準確否。

靚聲解構

圓桶型設計的HomePod，機頂設有輕觸式屏幕，平時可以語音操作外，亦可以按死屏幕中央位置來呼喚Siri下指令。機身內擁有⾼位移範圍低⾳喇叭、以七個⾼⾳喇叭組成的陣列，再以及先進軟件呈現逼真聲⾳。內置A8處理器，可演算分析⾳樂和環境狀況，自動調校低頻和及最合適的聲⾳環境。收音方面，內置六個收音咪環繞排列，設計讓HomePod即使⼤聲播放⾳樂，也可聽清用家於房間位何位置的指令。

記者及翠如於客廳測試，無論聽歌的音質，或睇電影時的立體聲音效都可以出色地表現出來，以一個細小機身，就可以有如此充滿力量的輸出，單單與同價位的一般喇比較下都已經十分出眾。

Apple HomePod簡約機身及包裝的設計（林勇攝）

簡單設定

相信不少人購買這類智能功能的gadget，最怕便是設定步驟，估不到這台HomePod同AirPods一樣，只需要將iPhone手機放在HomePod旁邊，手機屏幕便會自動彈出設定選項，簡單選擇擺放位置（房間）以及同步用家Apple ID後，簡單撳幾次掣便可以，只需花費1－2分鐘便自動設定（包括上網連結等），比想像中還要簡單。而如果大家有兩隻HomePod，想設定為左右聲道時，同樣只需要在第二隻HomePod上擺近手機便同樣簡單幾知步驟便完成左右喇叭設定。

前文有提及過系統識得自動判斷音牆位置，而自行設定最佳聲音輸出設定。皆因HomePod內置收音咪會聆聽⾳樂在周邊表⾯的反射迴⾳，感應是否背對牆壁、書架或擺放空曠的房間之中。內置的A8處理器便會自動分析⾳樂並適時直達⾳訊和中⼼⼈聲傳達⾄房間中央。加上每次用家移動HomePod時，就算是細微的位置變動，亦都可以利用內置加速感應器感應位置變化，並重新設定環境。

可設定2隻HomePod作3D立體聲，當作家庭影院音響都沒有問題。（林勇攝）

+ 3 + 2

廣東話操作測試

Apple HomePod除了利用機頂的觸屏來操作外（點一下播放、點2下下首歌、點3下前一首歌），還可以利用廣東話語音操作。有人會問，如果一早購入了外國水貨的HomePod，能否更新使用「廣東話」Siri功能？其實用家只需要將手機更新至最新版本，就可以設定為「廣東話」版本。用家可在「家居」app內設定Siri語言，包括廣東話、國語及英文等其他語言。大家最關心當然想知廣東話的應對準繩度有幾高，記者及翠如都測試多種廣東指令，發現只需要咬字正確，便可以辨認得到。

．Siri聽歌指令範例 喂 Siri，校⼤聲啲。 喂 Siri，將⾳量校去 85%。 喂 Siri，校細聲啲。 喂 Siri，停⽌ 喂 Siri，播放 喂 Siri，下⼀⾸ 喂 Siri，快轉三⼗秒 喂 Siri，上⼀⾸

雖然廣東話應對都算不錯，但有時咬字不準，或指令模糊，HomePod的Siri都未能認清指示。（林勇攝）

Apple Music聽歌

HomePod在設定時已經會連結用家Apple ID戶口有否使用Apple Music，可以直接語音操作Siri為用家於Apple Music歌庫或手機的iTunes內搵歌聽。如果沒有選用Apple Music服務，卻有用Joox、KKBOX或Moov等其他音樂串流apps時，亦可以手機直接操作播放這些歌曲，只是未能利用語音操作，用得到卻未夠方便。

用家可以直接呼喚Siri於Apple Music直接選曲、找尋不同主題歌單、或利用歌星選曲等，而且更可以隨時向Siri查詢歌曲的資料，如專輯名稱、出版年份日期等。

．Siri指令範例 喂 Siri，播歌。 喂 Siri，播《心之科學》。 → 喂 Siri，呢⾸歌幾時出嘅。 喂 Siri，播放 陳奕迅 嘅新歌。 喂 Siri，播放本週最佳歌單。 喂 Siri，播放 電⼦⾳樂。 喂 Siri，陳潔儀嘅新專輯係咩？

其他功能操作

除了播放音樂外，亦可以語音操控HomePod的Siri為用家當作家居助手，例如設定鬧鐘、計時器、問天氣打電話及查詢最近的食店。翠如就覺得最實用就是「搵iPhone位置」因為大頭蝦的她，時常忘記手機擺放在家中什麼位置。可以即時問「喂 Siri，幫我搵吓我部 iPhone」，系統就會自動尋找網內的iPhone位置以及發出聲響就可以簡單地找出iPhone。

．Siri指令範例 喂 Siri，今個週末香港天氣係點？ 喂 Siri，曼聯下⼀場波幾時踢？ 喂 Siri，今⽇英超有咩比賽？ 喂 Siri，校鬧鐘朝早⼋點鐘響。 喂 Siri，邊度有好食嘅⽜扒？ 喂 Siri，返到公司提我交報告。 喂 Siri，今⽇使唔使帶遮？ 喂 Siri，聽電話。 喂 Siri，打俾 <某某>。 喂 Siri，幫我搵吓我部iPhone。 喂 Siri，我今⽇有咩要做？ 喂 Siri，安排聽⽇下晝兩點同 <某某> 開會。

只要對應HomeKit的智能家居配件，都可以加在iPhone手機內的「家居」app，用作場景設定，或操作設定。（林勇攝）

HomePod與智能家居

如果屋企設定了對應Apple Homekit的智能家居產品，就好似今次測試的智能LED燈（Philips Hue White and Color Ambiance A19 LED燈、Philips Hue Go 充電式無線座枱燈），就可以直接利用廣東話語音作燈光操作，如轉換燈光顏色以及調節光暗。亦可以在手機的「家居」app內設定不同指令情景，例如說「喂 Siri，我返來啦」，便會自動將著起客廳的燈光；「喂 Siri，晚安」便會自動關上所有燈光。當然，除了最常用的智能LED燈外，還有智能電插座、空調溫度控制器等，不過暫時香港選擇不算太多。

．Siri指令範例 喂 Siri，我返到屋企喇。（自動開燈） 喂 Siri，我出去喇。（自動關燈） 喂 Siri，我要瞓覺。（自動關燈） 喂 Siri，夠鐘食晚飯喇。（自動開客廳的燈） 喂 Siri，開廚房燈。 喂 Siri，將飯廳盞燈校到 50%。 喂 Siri，將呢度盞燈校光啲。 喂 Siri，主⼈房有冇開燈？

如不想用語音操控，亦可以按死機頂的屏幕後，呼出工作指令。（林勇攝）

經過一輪測試過後，Apple HomePod在播放音樂或當作家庭影院音響都有非常出色的表現，與同級同價比較下非常出眾。 廣東話操控方面，亦都比想像中為好。不過當用家咬字不準、或指令語句有點模糊時，Siri都未能成功回應（大約8成指令準確回應）。而其他功能如設定鬧鐘、記事、編排日程表及找尋iPhone，這些語音操作功能都算十分實用。如果配合埋智能家居裝置，更是如虎添翼。只可惜香港暫時對應HomeKit的配件不多，而且價錢都偏貴，希望如外國IKEA較大眾的品於香港推出更廉宜的智能家居配件。 總結

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