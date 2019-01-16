小米黑鯊 Black Shark 一代攻香港　電競手機多個平玩選擇

小米黑鯊 Black Shark 將會在香港推出，雖然引入的是第一代而並非最新的 Helo，不過定價卻比市面上其他電競手機便宜，而且更連 Gamepad 遊戲手制控制器一起發售。想入手電競手機食雞的朋友，又多了一個價錢合理的選擇。

黑鯊 Black Shark 一代在香港推出，不過就並非由小米引入，而是由另一大型代理商負責，並且將會在 1 月 16 日在部分網絡商及電器連鎖店開賣。雖然代理並非引入最新的黑鯊 Helo，不過就以 $3,698 的定價，推出黑鯊一代加 Gamepad 遊戲手制控制器，對比起市面上其他電競手機來說，價錢更具競爭力。

黑鯊一代在現時來說，依然是一台性價比頗高的電競手機。（黑鯊）

其實黑鯊 Helo 對比第一代，升級不算明顯，尤其是兩機同樣使用 Snapdragon 845 處理器，更收窄兩者間實際距離。作為一台電競手機，黑鯊一代除設有專用 Gamepad 遊戲手制控制器之外，廠商為發揮 Snapdragon 845 真正效能，特別加入液冷設計，配合 8GB RAM 及 128GB ROM，可以穩定作 60FPS 的遊戲畫面顯示。手機設有 5.99 吋 2160 x 1800 的 18:9 屏幕，加上機背的「S」字型 Logo 會隨著來電、通知及音樂播放等有節奏的閃動；手機的 Shark Space 模式更可以關閉來電功能、遊戲模式-DOCK 可以將屏幕關閉方便掛機，令黑鯊一代成為一台高性價比的電競手機。

黑鯊一代的套裝，已包括專用的 Gamepad 遊戲控制器。（黑鯊）

黑鯊一代雖然在香港有不俗的性價比，不過對比中國市場同款產品現時人民幣 2,599（約港幣 $3,069）的定價，Black Shack 未算真正抵玩。

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