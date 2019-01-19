Sony Xperia XZ4 要登場？　MWC 2019 首日舉行新機發布會

Sony Xperia XZ4，相信將會於 Sony 在 MWC 2019 首日 2 月 25 日，舉行的新機發布會當中正式登場。（文：黎生）

GSMA Mobile World Congress 2019（MWC 2019）這項年度手機界盛事將於 2 月 25 舉行，雖然 Samsung 決定移師三藩市舉行 S10 發布會，不過 Sony 則決定在 MWC 2019 中舉行發布會，讓會場內依然有傳統大廠推出新手機。坊間更盛傳 Sony 將會發布新一代旗艦機 Xperia XZ4，讓全球首部 21 : 9 屏幕的手機正式登場。

Sony 將會於 MWC 2019 首天舉辨發布會。

Sony 的邀請函設計簡約，而且沒有明顯主題，只是將手機橫放並橫誇整個頁面，而且更看不到機頂及機尾，極可能暗示新機將會搭配超長機身，故坊間均預計新機正是採用 6.5 吋 21 : 9 屏幕的 Xpeira XZ4。

坊間預計發布會將會推出全新的 Xperia XZ4 手機。（＠OnLeaks）

除了推出全新的 Xperia XZ4 外，Sony 還可能同步推出全新的一部入門及兩部中階手機，分別是 Xperia L3、Xperia XA3 及 Xperia XA3 Ultra。只要等到 Sony 於 MWC 2019 旳發布會，便知消息是否屬實。



來源：PhoneArena

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