Sony C600N 掛頸藍牙耳機 Jabra Elite 85h／Move Style無線耳筒

全無線／真無線 True wireless 藍牙耳機仍然存在不少問題。Sony WI-C600N使用掛頸圈、Jabra則推出一平一貴兩款藍牙大耳機，Elite 85h夠長氣連續降噪32小時！Jabra Move Style Edition則是又平又靚的無線頭戴耳機。

左右耳獨立配戴、無需駁線連接的true wireless藍牙耳機，的確方便，但即使去到藍牙5.0，左右耳間的連線似乎未有受惠，受外界訊號干擾時仍然說斷就斷，尤其是香港手機量、發射塔多，走在街上你會發現，outdoor時斷聲比indoor還要嚴重，這實在不是廠方可以用設計解釋的外在因素，如果你都好討厭忽然斷線，可以選用頭戴式、掛頸式等傳統款。

Sony WI-C600N 掛頸藍牙耳機（$1290） Sony WI-C600N 軟膠頸圈方便入袋．配戴舒服 Sony全無線的斷聲問題一直被詬病，反而頭戴式就愈出愈掂成為best but item，近日索尼又為掛頸款更新形號：Sony WI-C600N無線藍牙降噪耳機。WI-C600N使用的是可以摺疊、易於收入口袋的軟膠排頸U型環，所以電量比8.5小時的WI-H700 h.ear in 2弱一點，只有6小時電量，而耳機單元亦有9mm換成6mm，不過最大好處是新增降噪，比上一代有降噪的掛頸款WI-1000X便宜1千以上！

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掛頸款另一好處就是內置NFC快速連線及較大型的收音咪，對接聽電話、聲控Google Assistant及iOS Siri都有幫助，而WI-C600N亦更新了一觸聆聽功能，用手指輕貼耳機就可以跟外界通話，耳機也不用除下來，整體是面向聽歌／接電話都有一定要求的實用派。

Jabra Elite 85h長氣袋玩32小時

是近年流行的人工智能降噪款式，即是會感應你在步行或坐下、身處車上或路上，自動接收必要的聲音／刪除不必要的噪音，40mm巨型單元，開動解噪仍有32小時續航力，長期戰OK！（約售3000港元）

Jabra Move Style Edition是該廠早期知名商品，現在改為無線版本。（$800）

Jabra Elite 85h 有專用app控制音色及降噪細節。

Jabra Elite 85h因為要加入收音咪，細心看機面其實是有網紋的。

Jabra Elite 85h是全覆蓋耳仔的over ear 款式。

Jabra Move Style Edition 經典變無線

Jabra 藍牙耳機給人的印象是專為「事業形人士」，戴上後似足sales佬和的士司機。其實首先現在的Jabra 入耳式無線耳機樣子已經好靚，先推介一款面向聽歌用家的藍牙無線平價耳筒Jabra Move Style Edition，100美元（香港賣$800），有非常可靠的連線、不俗的音色。

Jabra Move Style 售價$800

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