iPod Touch 有新一代？iOS 12.2 測試版洩密：更會有新 iPad 產品

iPod Touch 作為定價最入門的 iOS 產品，終於有新一代推出！有開發者在 iOS 12.2 的測試版程式碼當中，找到關於新 iPad 型號及新一代 iPod Touch 的資料。而 Apple HK 日前在歐亞經濟委員會（EEC）成功註冊 7 款新 iPad 型號，似乎亦佐證了 iOS 程式碼當中的資料。

iPod Touch 新一代的相關描述，出現在 iOS 12.2 的測試版本程式碼當中。根據 MacRumors 的報道，開發者 Steven Troughton-Smith 在測試版程式碼當中，發現了關於型號分別為 iPad 11,1、iPad 11,2、iPad 11,3 及 iPad 11,4 的資料，跟早前 Apple 成功在歐亞經濟委員會（EEC/Eurasian Economic Commission）註冊 7 款新 iPad 型號的消息互相佐證；不過 Steven Troughton-Smith 更發現一台未曾出現過的 iPod Touch 型號資料。

iPod Touch 作為定價最低的 iOS 產品，似乎終於有新一代推出。（Apple）

市場上最近一款 iPod Touch 第 6 代，其實已經是 2015 年中推出的產品，配備跟 iPhone 6 同級的 A8 處理器。至於 Steven Troughton-Smith 在 iOS 12.2 發現的 iPod 9,1，根據資料顯示就未有支援 Touch ID 或者 Face ID，似乎將會繼續維持入門級產品路線，至於外型設計會否有重大改變？其實 iPhone 8 就依然沿用接近 iPhone 6 的設計，所以新 iPod Touch 設計有重大改動的機率應該不高。

除了 iPod Touch 之外，之前流出機背零件，傳聞中的 iPad mini 5，似乎亦出現在今次 iOS 12.2 的程式碼當中。（@laobaiTD）

另外，Apple 成功在 EEC 註冊的 iPad 型號，包括 A2123、A2124、A2126、A2153、A2154、A2133 及 A2152，對比 Steven Troughton-Smith 在 iOS 12.2 發現的資料，當中分別有兩台 Wi-Fi 及兩台 LTE 型號的產品，相信將會是傳聞已久的新一代 iPad mini 5（或 iPad mini 4s），以及一台平價版本的 9.7 吋 iPad 2019。