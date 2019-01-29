Samsung Galaxy S10 系列配備 24W 無線快充技術？

Samsung 自 Galaxy Note 7 電池事件後，一直極度小心處理電池相關設計，連充電速度亦有嚴格限制。最近，坊間流出一張 Galaxy S10 系列充電器的相片，顯示 Samsung 終於放棄沿用已久的 15W（9V 1.67A）的無線充電方案，並將會轉用 24W（12V 2.1A）的快充方案，使 Galaxy S10 系列的充電效率進一步提高，追近市場其他手機的快充表現。（文：黎生）

除此之外，坊間更預計 Galaxy S10 系列亦同時支援 24W（12V 2.1A）無線快充，使手機不論是有線或無線均有極理想的充電效能。目前坊間預計 Samsung Galaxy S10 系將有四個版本，分別是 S10E、S10、S10 Plus 及 S10 5G 版，而電量將分別是 3,100 mAh、3,500 mAh、4,100 mAh 及 5,000 mAh 。

此為 Samsung 無線充電座的標籤流出圖片，當中明顯提到將支援 24W 功率的無線快充技術。

另坊間亦指 Samsung Galaxy S10 系列將會備有逆向無綫充電技術，但相關速度則尚未有消息流出。