BioHazard RE2 生化危機2 攻略：可攜式保險箱解法及位置

（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）警局西側的沒收品保管室可說是遊戲中的寶物庫；而寶物庫當然會有鎖，解鎖之法就藏在「可攜式保險箱」內，現在就為大家介紹解鎖法讓大家「淘寶」撿個痛快。

在BioHazard RE2 生化危機2遊戲早期必然會經過沒收品保管室，裡面有一排被鎖上的Locker，內有腰包、彈藥等珍貴道具。這些Locker可以通過房間中央的操控台解鎖，只是操控台其中兩個按鈕已損壞，需要裝上新的按鈕才可以使用；而替換用按鈕便是藏於可攜式保險箱之中。

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腰包就在面前卻不能拿真是令人著急呀...

可攜式保險箱解法：

要打開這些locker就需要找到和解開可攜式保險箱，其實是一個考記憶力的小遊戲，8個按鈕對應八盞燈，將所有燈以逆時針方式點亮便可解鎖（起點不限）。只是用腦記實在太辛苦，筆者也是用紙筆抄下那個按鈕對應哪盞燈，然後看著筆記來按。「為什麼不直接告訴我按鍵次序呢？」因為告訴你也沒有意思，這個密碼是隨機的，想要開鎖就要自己解一次。

筆者的做法是將8個按鈕配上相應數字，然後逐個按一次，用紙筆記下對應的燈號（例如圖中右下的燈就對應4號掣），做好筆記之後跟著按就可以了。

順帶一提解完這個鎖會有成就，所以怎麼都要解一次。

至於兩個可攜式密碼鎖的位置請參看以下文章：

解開兩個可攜式保險箱就可以去沒收品保管室大肆搜刮，但要注意經過地下重回警局後，沒收品保管室外的走廊會有兩隻Licker（和數量不定的喪屍）在等大家，記得準備好散彈/硫酸彈迎接一場硬仗。

沒有最煩，只有更煩。

將兩個備用零件都裝上控制台後就可以開餐了，記得在身上預留一些空格以免一次撿不完。另外是Licker不會進入沒收品保管室，但是喪屍和暴君會，拾東西的時候注意背後。