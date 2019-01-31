Sony Xperia XZ4　極長身 21:9 屏幕規格終現真身

Sony Xperia XZ4 採用了 21:9 屏幕，成功吸引一眾用家對手機的興趣。近日坊間終於流出了 Xperia XZ4 的屏幕規格，憑高達 562PPI 值，為用戶帶來極為細緻的視覺體驗。（文：黎生）

Sony Xperia XZ4 首配 2K 解像度 21:9 屏幕，讓手機在播放電影影片時有更理想的效果，故備受用家關注。近日坊間終於有 Xperia XZ4 的屏幕規格流出了，據資料所示，Xperia XZ4 屏幕尺吋達到 6.5 吋，而且解像度亦達 3,360 x 1,440 像素，換算為高達 562PPI 值，相比坊間其他旗艦機有更理想的顯示效果。

Sony Xperia XZ4 預計將於 MWC 2019 中式發布，並約於夏天推出市場。（GSMArena）

Sony Xpeira XZ4 的屏幕不但有細緻的顯示能力，坊間亦預計 Xperia XZ4 將會採用 OLED 屏幕，使屏幕色彩更為鮮艷，配合 Sony 自家 BRAVIA 顯示技術，相信畫面效果將會相當出色。而且，Xperia XZ4 還將會搭配 4,400 mAh 電池，實用性不俗。

流出資料顯示，Sony Xperia XZ4 的 21:9 屏幕擁有出眾的顯示能力。（TechnoBezz.com）

至於效能方面，手機將會採用全新旗艦級 Snapdragon 855 處理器，搭配 6GB RAM 及 128GB ROM，並預計將於 2019 年夏天正式推出市場。



來源：GSMArena