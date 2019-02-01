LG 將於 MWC 發表首部 5G 手機居然是 V50 ThinQ！？

LG 原來打算在 MWC 2019 全軍出擊，繼早前傳出將於 MWC 2019 大會期間發表 G8 ThinQ 後，坊間又指 LG 還會同步帶來旗下首部支援 5G 網絡的 V50 ThinQ，讓品牌即使尚未推出摺屏手機時，亦可憑 5G 手機成功吸引大眾的目光。而且即使 V50 ThinQ 的外型尚未曝光，但已有多項規格流出。（文：黎生）

除了必然搭配 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，V50 ThinQ 還會備有 4,000 mAh 及更大面積的 Vapor Chamber 散熱設計，使手機更能活用 5G 的高效網絡。另由於是 V 系列的緣故，相信 LG 亦會保留備受好評的 32-bit Hi-Fi Quad DAC 音樂晶片，使手機的影音表現不輸前作。

為提高 V50 ThinQ 的效能，將採用更大的 Vapor Chamber 設計

雖然 LG V50 ThinQ 將會與 LG G8 ThinQ 同場發布，並預計同樣於 2019 年 3 月正式開售，但 LG V50 ThinQ 相信只會在韓國、美國、歐洲等備有 5G 網絡的地區發布。至於香港是否會正式引入，可能還要先觀望一段時間。

資料來源：FoneArena