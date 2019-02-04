【新年開局必備】麻雀自動計番app 食幾番贏幾多？手機幫你快速計

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農曆新年又到，拜年活動其實年年都差不多，逗完利是、吃過年糕，當然跟親朋戚友「玩番兩手」，其中麻雀必定是每家每戶都會出現的。

不過就我們觀察，目前很多人依然用著頗原始的方法 － 紙筆去紀錄竹戰輸嬴，但你知人手計算步驟繁複，萬一計錯隨時因小財傷感情。所以我們就在今個農曆年為大家測試過幾個麻將 App，精選了兩個推介給大家，讓大家在今個新年可以盡慶。

《麻將計算機》
新年小賭怡情，打麻雀只為增進感情，是以一個可以清楚計算輸贏紀錄的 App 必然可以幫到大家。今次介紹的《麻將計算機》就十分方便，而且 iOS 及 Android 機的用戶都可以用得到，完全為港式麻將玩家而設。
 

▼《麻將計算機》使用說明（按圖放大）▼

《食糊幾多番》
除了輸贏紀錄以外，打麻將是另一最常出現的爭拗，在於某些牌型究竟值幾多番，尤其對一眾一年才打得好幾次的新手而言，對牌型不熟就更易有爭論。不過不緊要，因為在 Android 平台上的另一個 App《食糊幾多番》可以完美地結合港式麻將規則、判斷牌型應得番數，尤如有個裁判在場。
 

▼《食糊幾多番》使用說明（按圖放大）▼

有了以上兩個 App，新年打麻將就自然「清楚哂、冇交嗌」；如果麻將不對口味，想和更多朋友一齊玩骰盅、魚蝦蟹等遊戲，手機其實一樣幫到你，詳情可以 Click 入以下文章：
 

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