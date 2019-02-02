任天堂Switch主機縮小版計畫中？最快2019年度中發售？

據日本經濟新聞報導指出，日本任天堂目前正針對旗下人氣主機 Nintendo Switch 進行小型版的改版計畫，至於可能推出時間最快應該會是 2019 年度中期推出。

據日本經濟新聞的訊息指出，任天堂 Nintendo Switch 主機自發表以來，強力大作不斷，加上主機獨特的便捷攜帶性，因此推出後大受好評。而隨著主力大作陸續推出，Switch 主機在下一期的財報中較少主力大作，因此或許將會以 Switch 主機的小型化作為其中一項策略，以彌補 Q1～Q2 大作不足的空間；但對於日經的取材，目前官方則是回答「不予置評」。

而也有相關人士曾經指出「如果能將 Switch 主機小型化的話，不但外出攜帶更加方便，還能透過功能的省略來降低價格，藉此來擴大使用者族群」，加上任天堂的許多攜帶型主機（如過去的 NDS、N3DS 等等），都曾推出過 LL 等各式各樣大小的版本，也讓 Switch 小型化的可能性更加提升。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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